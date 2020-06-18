政府擴大檢測　應重視民間力量

疫情爆發，風靡全球的歐洲足球賽事一度停擺。如今形勢漸趨平穩，各地聯賽亦陸續復賽，其中備受港人歡迎的英格蘭超級聯賽亦已本港時間周四凌晨（17日）重開。英超重啟，不少功勞須歸予負責病毒檢測的本地科企。但過去社會一直希望政府擴大社區檢測，惟政府始終「嘆慢板」，教人嘆息為何本地的檢測技術與相關人才成熟，政府卻似乎無意重用，造成浪費。

停擺逾三個月的英超終於復賽，重開的關鍵原來在於一間本港科企。基因檢測及數碼保健公司Prenetics上月與英超賽會簽署一份高達400萬鎊（約4,000萬港元）的合約，自英超球隊五月下旬復操，開始為職球員安排每周兩次病毒測試，直至餘下賽事完成，當中該公司亦與英國方面的防疫部門合作，獲提供實驗室給作每周病毒檢測。

迄復賽日前，Prenetics已經進行了8,687次深喉和鼻咽拭子檢測，累計有16宗呈陽性反應的案例。該公司在20隊的訓練基地附近設檢測站，並聘用約50名醫護人員採集樣本，不過化驗過程就由香港公司監督，故統籌成為當中最大的工作。該公司行政總裁楊聖武表示，他們向英超提交長達400頁的指引書，當中詳細闡述每個步驟，例如職球員確診後的處理程序，認為團隊的深思熟慮獲得對方認同。雖則Prenetics與英超淵源不淺，因其股東之一為曼聯和英格蘭名宿里奧費迪南，故相信雙方合作與此甚有關係，但亦不能忽略港企的能力亦是脫穎而出的關鍵。

正如楊聖武所言，英超重開可讓全球數十億球迷在疫情下重拾歡樂，同時更可藉此讓世界認識本港的科研成就。其實本港有關疫情的科研相當出色，有關的技術更是早已輸出至世界各地。如香港大學李嘉誠醫學院於1月研製出檢測新型冠狀病毒的快速測試，並發放至今超過40個國家及地區的公共衞生實驗室，科大物理學系溫維佳教授團隊成功在2月研究出快速檢測新冠肺炎的便攜式檢測儀，及理大於同月發明自動快速多重診斷系統，能於一小時內檢測出30至40種病原體，當中包括新冠病毒。

海外欣賞 本地忽略

既然條件齊備，為何過去政府未能大力擴大檢測工作？早在3月本地疫情爆發第二波，有專家已指出本港檢測量落後世界，理應增加每日檢測量至7,000個。然而，政府在3月尾每日僅能檢測約1,000個樣本，直至最近據中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，礙於衞生署化驗室的人手緊張，人手及儀器均有限制，每日至多只可處理2,000至3,000個檢測，須至7月隨中大、港大及的私營化驗所的加入，才有望達成每日7,000個的目標。

誠然，是次協助英超的檢測公司已為目前政府認可的新冠病毒檢測單位之一，但本港若要提升檢測能力，政府絕不能止步於此，實須更善用私營化驗所的力量。正如曾於3月初主動聯絡政府合作、研發出快速檢測新冠病毒技術的香港海康生命科技有限公司主席于常海所言，港府只願使用自己的系統進行病毒檢測，卻未能借助更靈活的民間生物科技力量提高檢測效率，質問「那還需要我們這些生物科技公司來幹嘛？」

香港檢測和認證局主席兼香港生物科技協會主席于常海認為，政府應善用民間生物科技的力量，為更多人進行病毒檢測。（資料圖片）

本地科研受海外青睞，衝出國際，固然為人振奮，但如在本地備受忽略，甚至缺乏政府支持，不但科研成果未能回饋本地社會，更是未能紮根香港繼續發展。歸根究柢，政府要提供理想的土壤予科研工作起飛，最直接就是採用相關成果於政府工作、服務中。港府未來將與更多私營機構合作，例如，擬推出的港版健康碼將與五間私家醫院和三間私營化驗所合作檢測，其中亦包括Prenetics，總算亡羊補牢。但政府必須汲取教訓，不可再因循守舊，要敢於接納民間力量，這才對得住公眾福祉與及本地卓越的科研成就。