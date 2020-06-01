【新冠肺炎】零感染又再斷纜　戰「疫」靠大規模檢測

上周六傍晚（30日），香港再現本地感染個案，令連續15日零本地感染個案再度斷纜。香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，半月前的梨木樹邨群組仍未找到感染源頭，意味病毒的隱形傳播鏈依然存在，故再有個案並不出奇。本地個案一再出現，逼迫政府必須再次檢視防疫措施的不足。

周日（31日）新增兩宗本地感染個案，兩名患者居於沙田瀝源邨。周一再新增三宗確診個案，包括瀝源邨女患者的同事，及曾接觸她的男救護員。本地個案再現，令社會再度關注本周四（6月4日）即將到期的限聚令是否應延長。然而香港大學微生物學系講座教授袁國勇卻指，真正的問題在於檢測數量不足。在檢測數量充足的情況下，政府可以考慮逐步放寬限制措施。

為何檢測數量才是防疫的關鍵，又需要多少的測試才算是充足呢？這是因為，只有檢測足夠多的樣本，才能找出本地社區的隱形傳播鏈，阻斷傳播。否則，本地個案中，只要患者中有超級傳播者便有機會造成大型傳播。而廣泛做測試，就可以不停切斷傳播鏈。對此，袁國勇早在3月底就提出了每日應於18區測試至少7,000人的目標。然而數月過去，政府用心於將玩弄數字遊戲，將檢測數據做得「漂亮」，卻沒有真正實施若干能夠增加檢測數量的措施。

兩名對病毒呈弱陽性的嘉里員工住在葵聯邨聯悅樓，衞生防護中心收集全幢大廈住戶取深喉唾樣本做病毒檢測，有人員加強消毒邨內地方。（羅君豪攝）

每日檢測數未達標

根據衛生署衛生防護中心總監黃加慶3月31日的說法，由1月至3月30日，衛生署和醫院管理局一共做了9萬個新型冠狀病毒測試，粗估等於每100萬名香港人當中就有1.2萬人做了病毒測試，遠超新加坡的6,800人和韓國的7,000人，暗示香港是亞洲人均檢測比率頗高。

然而這一數學遊戲的背後，是日均檢測數量偏低，且進展緩慢的問題。特首林鄭月娥於3月10日表示，衛生署和醫管局每日檢測約1,000個樣本而最多可提升至2,000個之後，直到3月28日，當局才表示每日化驗由1,000多個樣本升到多於2,000個樣本。然而根據入境處統計，3月10日至3月24日，每日入境逾萬人，3月25日後每日亦有4,000人次左右入境，政府的檢測數量不僅提升緩慢，且遠遠不足 。5月19日，林鄭表示當下每日檢測最多4500個。雖有提升，但一方面每日並未用盡數額，一方面距離袁國勇提出的至少每日7,000個樣本仍有距離。而根據政府說法，早前批出超過2億元加大實驗室的檢測能力要等到8月才能進一步擴大檢測能力。

每日7,000個檢測樣本對香港來說可行嗎？政府可以更快地增加檢測數量嗎？按照袁國勇的建議，衞生署用現時儀器每日可做1,700個測試，只要分早午兩更人手，便可將測試量目增一倍；再加上醫管局的測試，可增至每日7,000個測試。

本港第1084及1085宗個案患者住於沙田瀝源邨祿泉樓，有清潔人員到各樓層消毒。（歐陽德浩攝）

除了人手安排可以加以精進，政府原本更可與民間機構相配合，擴大檢測樣本。比如香港海康生命科技有限公司就曾與3月初去信政府，表達無償捐贈公司病毒檢測技術的意願。該公司的檢測技術比政府正使用的技術更靈敏，可一次檢測400個樣本，檢測僅需時4-5小時，且每個成本低至50元。然而這一原本可以令檢測量大大提升的技術並沒有得到政府的回應。此外，科技大學物理學系教授溫維佳也聯同其學生，研製出可於40分鐘內檢測新冠肺炎的儀器；理工大學早前也宣布成功研發快速診斷系統，可於一小時內成功檢測包括新冠肺炎的40種病原體；香港大學李嘉誠醫學院也有一項只需兩小時的快速檢測技術，目前已適用於全球至少40個國家的公共衛生實驗室。反觀深圳政府，早在2月就讓每日檢測通量可達致1萬的深圳大鵬火眼實驗室也投入運作。

不少專家學者均已表示，從公共衛生的角度看，擴大檢測是阻截傳播的核心任務。然而當人口只有香港十分之一的澳門，每日已能做5,000至6,000個測試時，香港官員的思維仍停留在美化數據、「單打獨鬥」中。公眾場所逐步重開，以及隨著天氣漸熱口罩愈來愈成為一種呼吸「酷刑」，防範病毒傳播難度進一步加大。政府必須擺脫僵化的思維，正視一切可能加大檢測樣本的方法，阻截傳播鏈。