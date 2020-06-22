【港區國安法】夏寶龍約見梁君彥　絕非因為「私人身份」

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍周日（21日）在深圳會晤香港立法會主席梁君彥，就「港版國安法」聽取意見。梁君彥翌日（22日）聲稱是以「私人身份」向對方表達看法。這種說法實在令人哭笑不得──堂堂特區立法機關最高負責人以正式身份向主管港澳事務的官員反映意見，實屬份內之事，絕對不能閃閃縮縮，以所謂「私人身份」進行。

自從全國人大決定制訂「港區國安法」後，香港各界議論紛紛，而《新華社》日前公佈國安法草案說明後，市民更是希望對立法後港府和「駐港國安公署」的職責、案件管轄、法律適用和程序有更多了解。雖然梁君彥透露會晤期間表達了不同黨派及社會不同的意見，包括贊成及反對，但其以「私人身份」與港澳辦主任進行討論，多少給人透明度不足，甚至「黑箱作業」的觀感，這不單無助增進港人對國安法的客觀了解，甚至還會陷中央於不義。

事實上，梁君彥作為立法會主席，對香港的立法事項具有一定責任，亦理應相當熟悉。港澳辦主任聽取他的意見，正因為他是立法會主席的身份。自稱是「私人身份」，難道他以為自己若非立法會主席，夏寶龍仍會邀其會晤，聽取意見？

梁君彥聲稱「私人身份」，難免令人認為他怕事，不想在政治敏感的國安法議題上多作回應。但若真如此，這正是他不敢承擔責任的表現。事實上，他能力不足也不是新鮮事，例如早前未有果斷解決內會僵局，直至「兩辦」發聲才懂得出手，予人無能印象。香港若要建立高質素的議政文化，高水平的政治人物不可或缺。梁君彥作為立法會主席，其在政壇的重要性不言而喻，只是他連應該以什麼身份見人也拿捏不準，建立高質議政文化實在遙遙無期。