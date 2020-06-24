「疫」市加租荒謬　房委會應寬免公屋租金

房委會完成兩年一度的租金檢討，公屋租戶將「疫」市加租。經濟下行，租金反升，反映房委會租金調整機制的僵化，未能反映疫情所帶來的影響，長遠上政府與房委會必須檢討有關機制。而當務之急，要紓公屋租戶之困，房委會必須承諾提供足夠的租金寬免，與租戶共渡時艱。

早前盛傳公屋加租，各界幾乎一致狠批房委會做法。房委會經檢討後周二（23日）決定今年會按機制向公屋租戶加租9.7%，並將於9月1日生效，每月租金上升金額由42元至498元不等，多數住戶每月加租151至200元，涉及全港共約78萬公屋租戶。至於會否提供租金寬免，房委會指將於下月開會再作討論。

房委會建議，公屋在9月1日起加租9.66%。（資料圖片）

經濟下行，不少市民生計不保，房委會卻逆市加租，反映有關機制未能考慮當前情況。房委會每兩年將進行一次公屋租金檢討，當中會按《房屋條例》所要求，比較公屋租戶於過去（第一期間與第二期間）的收入指數變化，若期間租戶收入增幅大於0.1%，房委會就須以同樣增幅（上限為10%）調整租金；如收入跌幅大於0.1%，公屋租金亦須就其幅度下調，惟當中不設下限。

機制須重新檢討

以本年度調整為例，公屋戶的平均收入由「第一期間」（2017年）的2.26萬元增加至「第二期間」（2019年）的2.48萬元，升幅大約為9.7%，故今年公屋須以此幅度加租。但明顯地，調整機制並未能參考調整年度的實際情況，反而以此前年份的變化作調整基準，數據自然滯後現實情況，故在疫情下經濟轉壞，公屋戶縱使本年收入有所下降，這些情況均不能及時反映於租金調整機制中。

附注：根據《房屋條例》第8條，公屋租金於2010年1月1日首次調整，當中「第一期間」與「第二期間」分別為2007年及2009年，其後每次調整的「第一期間」將為此前最近一次調整的「第二期間」，「第二期間」則為上次調整「第二期間」屆滿日期的兩年後。以2012年的調整為例，其「第一期間」為2009年，「第二期間」則為2011年。如此類推，本年度調整的「第一期間」與「第二期間」正是2017年及2019年。

更甚者，《房屋條例》要求房委會定期調整租金，卻不容許因應突發情況暫停調整。即使房委會承認本港經濟前景具挑戰性，但須因法律約束須依期調整租金，這情況正顯示出《條例》僵化。長遠來說，政府與房委會必須重新檢討《條例》，增加調整機制對當前社經狀況的反應及靈敏度，如容許房委會於特定條件下短暫凍結租金調整。

應提供兩個月寬免

在目前機制下，房委會唯一能紓緩租戶壓力的方法，就只有寬免租金。房委會目前稱仍要繼續研究有關做法，但其實在過去經濟相對順景時，房委會亦有曾向租戶「派糖」。例如在2012年，當時公屋租金獲准「加爆」10%，除了政府向公屋租戶代繳兩個月租金外，房委會同樣有為租戶寬除一個月的租金。反觀今天，本港失業率已經升穿金融海嘯高位，政府過去亦已先後宣布為租戶代繳兩個月租金，房委會絕對有必須作出租金寬免。

房委會雖指出，如向租戶提供一個月租金寬免，將會將抵銷加租後租住房屋運作帳轉虧為盈的情況，甚至造成7.03億元的赤字。但大疫當前，房委會理應以租戶福祉為最優先的考慮。況且正如我們早前指出，房委會盈餘充足，實不應該多作吝嗇。而僅提供一個月租金寬免，亦不足夠抵銷租金加幅，運房局局長陳帆周三（24日）建議為公屋租戶提供兩個月租金寬免，做法更為可取。既然陳帆表示將親自邀請資助房屋小組委員會積極考慮及接受建議，房委會亦應從善如流，與租戶共渡時艱。