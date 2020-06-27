【新冠肺炎】第二波疫情來襲　特朗普的結構性兩難局面

美國在周四（25日）確診新冠肺炎的人數創下單日新高，而來勢洶洶的第二波疫情，主要集中於西部和南部州份。雖然德州州長阿博特（Greg Abbott）為安全起見，決定暫緩重啟經濟計劃，但與此同時，總統特朗普卻沒有將公眾健康放在首位，不但否認疫情捲土重來，且強調不會關閉國家。特朗普冒住疫情失控的危險，不斷催迫各州州長重啟經濟，背後除了有其選舉考慮，其實更曝露出美國經濟失衡的結構。

圖為6月20日美國總統特朗普在俄克拉何馬州塔爾薩舉行的競選集會上發言。（AP）

據約翰霍普金斯大學統計，截至周五（26日），美國確診新冠肺炎的人數仍位居全球之首，總數高達240萬人，「遙遙領先」次席的巴西近一倍。不過第二波疫情的戰線，已由東、西岸的城市，轉移至南卡羅萊納州、佛羅里達州和德州等西、南部內陸州份，而周四全國更錄得至少39,818宗確診個案，創下單日紀錄新高。眼見疫情反彈，德州州長阿博特決定推遲重啟經濟，並表明「這種暫時停頓將助我們州份遏制（病毒）蔓延，直至我們安全地進入下階段才會打開州份的經濟活動。」

特朗普：非第二波爆發

可是，安坐在橢圓形辦公室的特朗普卻沒有阿博特般謹慎。特朗普上周四（18日）訪問福特車廠時，不僅一如既往沒有帶上口罩示人，更向在場傳媒強調，「我們可以撲滅大火。無論是餘燼還是火焰，我們都可撲滅。但我們不會關閉國家」，其經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）隨後亦強調，「沒有第二波出現，只是熱點而已」。然而，不論以「第二波疫情」或是「熱點」來形容近日美國的疫情走向，其實也是修辭或公關用語之爭，其現實已反映在該國未見回穩的「感染曲線」。這亦是說，自3月中旬美國初見大規模爆發後，單日確診個案的升幅並未如歐洲多國見頂回落。

不過素來躁動和自誇的特朗普，並非不知重啟經濟的危險性，而是美國的經濟結構將他置於兩難的局面。一方面，重啟經濟意味着縮窄社交距離，大增民眾在互動中感染新病毒的機會，故疫情一旦失控，不單會拖累大選選情，更會反過來拖慢經濟復甦步伐，甚或再度封城。但另一方面，據勞工統計局的數據，美國上月失業率為16.3%，這嚴重程度不止遠超金融海嘯的高峰9.6%，更似是緩緩邁向1930年代經濟大蕭條時期的24.9%，故特朗普的抗疫選項只有「壞與更壞」之別：一是放手一搏，無視疫情，勉強重啟經濟，好讓經濟不會崩潰；二是顧及民眾健康，放手讓經濟陷於崩潰邊沿。但相信尋求連任的特朗普，會毫不猶疑地選擇後者。

即使特朗普重啟經濟的執念，部分是出於私心，但美國的經濟結構卻是這兩難局面的底因。管美國的經濟實力位居世界之首，但其偏重的消費增長和自由市場的發展模式，本為一把兩刃刀，在太平盛世可激發市場效率，調解錯置的人力和資源，但在風浪時則難以抵受陣痛，並危機發酵的速度更快、更深。由於消費增長模式是以強大的消費和信貸活動，而非出口和製造業，支撐經濟的運行和成長，這使美國在封城後，不但無法像歐洲國家般以社會福利來換取時間，更反過來加快生產和消費循環的萎縮，情況有如一個騎單車的人既失去前進的動力，但在墮地時又沒有軟墊作緩衝。一個欲求連任的總統除了急忙重啟經濟外，還可以怎麼辦？