【立法會選舉2020】揚言否決預算案　民主黨如何代議？

自反修例運動以來，香港政治形勢大變，激進派更激進，溫和派亦愈來愈不溫和，眼中似乎只剩「對抗專權」四字。早前參與立法會九龍東初選選舉論壇的民主黨主席胡志偉被問及「攬炒意志」時，揚言民主派一旦實現「35+」便會否決財政預算案。民主黨對政府有意見可以理解，只是從政者不應以如此極端的思維行事，昔日的民主黨根本不是這樣，如今不問因由否決對政府運作極其重要的預算案，只會令全社會蒙受巨大損失，這不可能是香港的出路。

顯而易見的是，作為傳統政黨的民主黨愈來愈受到「同路人」質疑，九龍西參選人黃碧雲如是，胡志偉亦然。當被問及「攬炒」代表什麼時，胡志偉雖然拒絕承諾否決與「起醫院」、「起學校」有關的議案，但就強調一定會否決預算案。根據他的邏輯，「35+」最大威力就是迫使政府回應「五大訴求」，若對方冥頑不靈就將面臨施政舉步維艱的困局。

胡志偉在論壇上說，在他的領導下，民主黨有蛻變。但我們要問，這種「蛻變」究竟是變好還是變壞，是變得更有利於香港的長治久安，還是與長治久安背道而馳。事實是很明顯的──還記得在2016年，民主黨尚且懂得與旺角騷亂劃清界線，如今的民主黨卻失去方寸，例如去年不懂得回應「勇武」抗爭，在社會失語，在阻撓《國歌法》通過時，亦以種種魯莽手段挑戰中央原則底線。

曾經溫和的民主黨

事情本來不必如此。胡志偉在2016年12月初當選民主黨主席時還比較理性。他當時表示為了利益和福祉，不會抗拒與中央政府溝通，這反映其務實一面，只是在今次選舉論壇上，他承認當年進入中聯辦不夠深思熟慮，彷彿溝通是有問題的；他又頗為民粹地形容中央橫蠻無理，又形容國安法之下「高度自治」已失去地位。如此態度怎會有助香港「破局」？

如果民主黨有心貢獻社會，踏實工作是必須的，與中央和港府合作、甚至在必要時作出妥協也是難以避免的。縱然《基本法》並沒有禁止政黨否決預算案，但試圖以「財政懸崖」這種在美國常見的鬥爭手段迫使當局讓步，客觀效果只會令朝野關係更加惡劣，更加不利社會復元。

如何攜手推動香港重新出發，離不開各持份者對這個家園是否有足夠承擔。在這方面，民主黨的「舊人」似乎比較靠譜，例如創黨主席李柱銘最近便批評主張「攬炒」的人一無所知。誠然，「議會攬炒」沒有「街頭攬炒」那麼極端，但從政者進入議會本為代議，為人民服務，而非不問好壞、不問因由地否決政府財政撥款。為了防止局面惡化，「舊人」自要提醒現役政客，現役政客亦要懸崖勒馬。我們深信，這是香港建立良好議政文化、邁向長治久安的關鍵一步。