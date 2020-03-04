香港的從政者能否以政治作為一種志業？

西貢區議會動議命名將軍澳72區休憩設施為「 陳彥霖紀念公園」，不但引起區內居民不滿沒有事先諮詢，社會上也有人質疑此為政治表演，「消費」死者。區議員最終擱置動議固然是臨崖勒馬，也是一次反思的機會，回想四個月前靠着反修例東風踏上從政之路，懷抱怎樣的初心。

區議會討論政治議題，在當前社會氣氛和選民期望之下，無疑是人之常情，可以理解。然而，當區議員被視為「消費」死者，便顯然已經越界。正如西貢區議會也有內部爭議，部分議員認為命名公園的做法不可取，便說明了連區議員也自知，一旦被視為「消費」死者，是很不要得的事。

社區中有不少紀念陳彥霖的活動。（孔繁栩攝）

不是為了改變現狀嗎？

這一屆的區議員很多都是去年反修例風波後空降參選。他們從政的出發點無疑是反對政府的修例工作，包括不滿建制派盲目「保皇」。民建聯去年以幫助台灣殺人案死者家屬為由，要求政府修訂《逃犯條例》，便被他們視為政治操作，甚至是「消費」死者。這些素人投身參選，在地區爭取市民支持，為的不就是要改變政治現狀，給香港人一股新風嗎？

即使素人沒有地區工作經驗，選民仍然在魚與熊掌之間做了取捨，給這些新人投下信任一票，除了因為他們非常看重政治立場之外，或許也因為經驗是可以累積的。即使新議員年紀較輕或者地區工作被人質疑，四年時間內仍然可以改進。比起經驗更重要的，往往是他們從政的心態，及如何看待自己的定位。

德國社會學大師韋伯曾經發表「政治作為志業」的演說，指出政治玩票人物只得亢奮，但真正以政治作為人生志業者除了起於及養於激情，還有責任感和克制。對於因為反修例而投身政治的香港人，我們從不懷疑他們的激情，但更期望政治能成為他們人生中的志業。不用電視劇《紙牌屋》之提醒，我們也知道古今中外多少人起於熱誠卻迷失於路上，淪為投機的政客。更多人是在不知不覺之間走到水深之處，驀然回首已離原路甚遠，甚至成為了自己曾經討厭之人。能夠在起步階段便碰上挫折，撫心自問從政初心，或許焉知非福。

肺炎期間，一眾大埔區議員，自製搓手液，並以成本價售予街坊。（姚躍生fb專頁圖片）

激情以外還要「人性的真」

在去年11月區議會選舉時，已經出現重政治、輕民生的傾向，我們亦提醒靠着政治東風上位的區議員，必須意識到地區工作不僅是服務投票給你、政治思想與你一致的人，看事情的眼光要更大和更遠。一方面，區議員必須踏實做實事，為區內居民謀福。另一方面，那些欲以區議會作為從政起步點、將來更上層樓者，更須盡快明白伴隨代議士身份而來的社會責任。一名真正的政治領袖不是讓大眾情緒牽着走，而是能夠帶領人認清前路，走向進步。

創立公民黨的政治學者關信基曾經指出，韋伯對政治家一個關鍵概念是「人性的真」，並謂世界不是要多添一部權力鬥爭的機器，而是要發展一個「人性的真」的良器 。面對複雜鬥爭的社會、波譎雲詭的政治，從政者能否在路上保存「人性的真」，這不只關乎他們的個人志業，相信同樣關乎香港的未來。