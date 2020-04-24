民主派在新形勢下如何自處？

早在十年前的高鐵撥款，民主派議員已透過「拉布」嘗試阻撓。2012年，梁國雄、黃毓民和陳偉業議員反對遞補機制，接力發言百句鐘，也堪稱立法會經典一幕。然而，在該次「拉布」中曾鈺成運用主席權力終止辯論，後獲法庭裁定「剪布」合法，便說明了主席有權力維持立法會正常運作。

過去半年，民主派議員在立法會內會的主席選舉上拖延時間，原本不為關注。直至港澳辦及中聯辦發聲，事件才成為焦點。撇開兩辦不看，我們早前已指出，內會若久久未能選出主席，立法會主席梁君彥理應可以介入，甚至代為主持主席選舉。

在兩辦發聲後，建制派明顯提高了姿態，設法打破僵局。重要的或許不是個別事件如何處理，而是在政治對立日益嚴重下，民主派議員如何定位。

港澳辦連發三稿炮轟郭榮鏗主持內會的行為，郭榮鏗由民主派陪同召開記者會，指中央已把DQ他的字寫在牆上。（歐嘉樂攝）

建制派勢必反制

毋庸置疑，每名議員也有權反對政府，有時候甚至是有責任投下反對票，以作監察和制衡。站在民主派的角度看，他們在立法會只是少數派，即使投下反對票也無阻他們眼中不恰當的法案通過。有時候，他們選擇拖延時間，增加建制派的時間成本，或希望政府知難而退。

但這策略並非沒有制衡，《議事規則》未觸及的特殊情況，立法會主席可以合適做法處理。在政治新形勢下，可以預料立法會主席將來可能會更積極運用他的權力，或建制派議員會手段更強硬，反制民主派利用議事程序拖延時間的策略。若然如此，民主派議員不能不思考在新形勢下如何自處。

以往，民主派可能只在重大事件上才阻撓議事程序，例如修例《逃犯條例》此等全港關注之事。但哪些情況是非常特殊而重要，道理上值得少數派議員拖延時間？動輒極盡阻撓，只會予社會為反對而反對之感。尤其去年反修例風波後，民主派傾向全盤否定政府，這只會令他們容易進退失據，亦令社會好奇，他們若只講立場，還憑什麼批評特首事事對着幹。

做議員到底所為何事？

立法會臨近，民主派和建制派也希望成為「35+」，在立法會議席過半。即使民主派過半，他們若希望貢獻社會，其實也必須與政府合作，甚至在需要時候妥協。若然他們只破不立，沒有打算從議會內推進社會進步，他們又如何說服選民支持？另邊廂，若然「35+」的是建制派，再度淪為少數派的民主派議員更須尋找自己的空間。只知「拉布」而沒有其他實質工作，他們不但很可能會面對主席和多數派的強力制衡，也難以解釋自己存在於立法會的意義。

當然，若然建制派憑藉票數優勢，盲目支持政府，好像在《逃犯條例》修訂草案般草率，沒有顧及社會各界利益，他們也必須向全港市民交代，甚至會在下一場選舉「被懲罰」。不論在哪個民主議會，若然多數派自恃「夠票」肆意而行，或少數派不顧一切阻撓程序，其實也不符合真正的民主精神，也不利於社會整體利益。亂了這麼久，我們的立法會是時候重拾政治倫理，重新出發。