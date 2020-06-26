【新冠肺炎】輸入個案高企　政府應協助外傭檢疫

除卻零星的群組感染外，本地近來疫情日趨平緩。然而，外圍疫情正在日趨嚴重。若只著眼於眼前的安寧而放鬆了外圍防疫措施，則易導致因境外輸入而陷入新的疫情爆發中。

境外疫情並未受控。本周一（6月22日），世衛通報過去單日新增新冠確診病例逾18萬，是有記錄以來單日最多新增病例。而與香港密切相關的東南亞疫情亦升溫，菲律賓衛生部23日通報，當日新增確診病例1150例，是菲律賓自疫情暴發以來單日新增確診病例數的新高。印尼官方亦通報當日新增1051例。這讓香港境外輸入個案高企，且多來自巴基斯坦、菲律賓等地。周一香港新增30宗外地輸入個案，兩個月半以來單日確診個案最高數字，其中29宗來自巴基斯坦，翌日16宗新增個案亦全由巴基斯坦入港。

隨着南亞、東南亞等國家為了恢復經濟，逐步放寬交通、簽證限制，外傭群體在接下來數月將會大量來港並帶來不小的防疫挑戰。香港外傭群體逾39萬，香港僱傭公會更料隨著各國放寬限制，未來3個月約有8000外傭來港，緊守境外輸入成為未來防疫重點。

截至2019年3月，香港共有391,586名外傭。（資料圖片）

考慮集中隔離措施

目前，由於政府表示為外傭提供檢疫地點是僱主和中介公司的責任，再加上中介公司的共用宿舍不宜作檢疫場所的問題，外傭來港的檢疫工作目前只能在僱主家中進行。然而根據僱傭公會的調查顯示，85%受訪僱主稱家中沒獨立房間和洗手間供外傭檢疫期間使用，難以保證防疫安全。在這樣的情況下，有機會是隱形病患的外傭回港後，有機會透過僱主將病毒帶入社區，病毒隨時在社區滲透。

面對潛在的對公共衛生的影響，政府不能再推託責任。政府應隨時監測外圍感染數據，當境外抵港人士來自高風險地區，考慮採取較穩妥的集中隔離措施。政府更應提前尋覓新屋邨、酒店，讓高風險地區抵港人士和傭工可以分開隔離，避免外傭在僱主家隔離或自選酒店隔離造成的社區滲透。

實際上不僅僅是針對外傭、東南亞地區的抵港者，當全球出於經濟需要都在逐步放寬來往限制而外圍疫情依舊升溫時，香港政府必須意識到，只根據本地增長情況制定防疫政策並不全面，必須更周全、警惕地針對外圍環境做出預備方案，才能在經濟和公共衛生間盡可能地取得平衡。