政府不能在空置稅立法上讓步

立法會最近宣布終止審議《2019年差餉（修訂）條例草案》，意味著一手樓空置稅的立法最快須待立法會換屆後方能再續。空置稅「難產」，政府、立法會固然有責。然而政府就會否於下屆會期重新提交草案，態度卻顯得相當曖昧，教人憂慮。

未能立法屬可惜

2018年6月，行政長官林鄭月娥推出六招新房策（俗稱娥六招），其中一項正是向一手樓徵收空置稅。鑑於已落成、卻未售出的一手私人住宅單位數目，由2013年約4,000個急增至2018年的約9,000個，港府擬要求獲批佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位的業主（主要為發展商），每年申報單位使用狀況，並向其中於過去一年中有超過6個月時間未有作居住或出租用途的單位徵收「額外差餉」，金額等同該單位的應課差餉租值的兩倍，即約樓價的5%，以鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場。

特首林鄭月娥2018年6月公布六項房屋政策新措施，包括引入一手樓空置稅，即向空置逾1年的一手樓單位徵收「額外差餉」。（資料圖片/余俊亮攝）

兩年過去，有關草案仍未能通過，立法會《2019年差餉(修訂)條例草案》委員會更因無法於本年度完成審議，通過中止審議工作。同時，據運房局最近透露，截至今年3月31日，一手私人住宅空置數字更升至逾10,000間，可見發展商囤積單位的情況只升無減。更甚者，有地產代理數字顯示，截本年4月底已連續五個月一手樓空置率達10,000個以上的水平，這更排除疫情打擊一手樓銷售的說法。顯而易見，要釋放這些貴重的房屋資源，必需更強力的政策規範。

誠然，樓價高企，即如發展商盡快將所有貨尾單位出售，亦未必會大幅影響樓價，而且當中有一定數量為與普羅大眾不甚相關的豪宅，要單靠一手樓空置稅平抑樓價，或許未必足夠。但此立法的重點始終非為調控樓價，而是阻截發展商囤積單位、待善價而沽的謀利行為，不論空置量實為多少，政府均有理為之。況且空置行為未有規管，長遠上發展商慢慢售樓只會繼續刺激樓價上揚，後果只能由市民承受。

此外，政府未能成功立法，所損失的稅款亦不容忽視。據本土研究社所統計，於2018年6月至2019年5月，最少有3,945間一手私人住宅在獲得佔用許可證後空置超過一年，如以平均售價1,090萬元（此為團體考證123個相關住宅案例後得出）計算，政府可徵收的空置稅款最少達21.6億元，等同港府2020至21年度稅務收入的11.1%，難怪不少地產商界人士群起反對。但這亦證明空置稅辣度足夠，有助打擊發展商囤積行為。

深層次矛盾未解

港府兩年高調指出一手樓空置的問題，更矢志為空置稅立法，惟兩年過後立法不但未有寸進，甚至落得胎死腹中的下場，敢問林鄭當初為民請命的意志何在？我們多次指出，過去立法會會務雖受社會事件影響，但一樣能通過好幾項重要的法案。既然政府素來強調對房屋問題的承擔，為何不能盡力在會期結束前游說議員支持？

更甚者，政府亦無明言會趕緊於下一屆立法會任期開始重啟立法，反而態度模糊，指會因應市場情況，考慮重新提交草案至立法會審議，與其當初矢志立法的態度截然不同。有評論指，政府為爭取商界支持，未必會於10月重新提交空置稅草案，以釋出善意。

「相映成趣」的是，會德豐在國安法通過後推出首個新盤，當中樓盤定價進取，不但成為區內最貴新盤，更較同區二手屋苑貴逾三成。如此進取，會德豐地產主席梁志堅認為，國安法有助香港維持繁榮穩定，自然穩定投資者信心。不能理解，發展商期望社會回復「正常」，正是樓市樓價能繼續蒸蒸日上，市民能否安居樂業實非其考慮。

當然，政府會否「讓步」發展商以獲取政治籌碼，或許現階段還言之過早。但既然國安法有助社會回復正常，發展商此時天價開售新樓，正好證明本港結構性矛盾依舊嚴重，政府更應藉目前契機整頓樓市，進行深層次改革。倘若政府選擇藉讓步繼續拉攏作為既得利益者的發展商，豈不是帶香港走回頭路，繼續要市民忍受地產霸權嗎？