歐盟會就「港區國安法」制裁中國嗎？

「港版國安法」立法因中美角力而成為國際關注的大議題，多個大國表態關注。上周二（6月30日）國安法實施後，這場爭論更成為了聯合國人權理事會討論議題，近百國家就此表態。國安法當下在國際社會已形成一種針對中國的政治爭論，各國的表態亦自然成為窺視各國在中美角力中作何取態的重要指標。一如所料，反對中國立「港區國安法」的國家主要是美國和西歐為首的西方陣營，而支持中國的主要是發展中國家的亞非集團和東歐為主。其中值得留意的是，無論是作為地緣政治和經濟版塊的歐洲，又或是具有超國家實體的歐盟，其對中國的態度顯得比其他地區更為分裂，反映歐洲在應對中國問題的顧忌和局限。

歐洲國家中公開支持中國的有三個，分別為俄羅斯、白俄羅斯和塞爾維亞這三個非歐盟且與中國關係密切的國家。但意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、匈牙利、羅馬利亞、波蘭、捷克等歐盟國家，及烏克蘭均選擇了保持沉默。美國既以軟硬手段要求其他國家參與圍堵中國，這些國家的取態某程度上反映他們沒有興趣參與這場圍堵，不想在中、美兩者之間作選擇，免得引起其中一方不滿。

在6月22日的中歐視頻峰會上，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向習近平揮手。在備受矚目的香港議題上，米歇爾說，歐盟高度關切中國在香港推動實施國安法，認為中國推動實施國安法的措施不符合《基本法》和中國對國際的承諾。（AP）

經貿關係成關鍵

這些未表態的國家各有利益立場。例如不少中東歐國家都在「17+1」這個中國與中東歐合作的框架之內，與中國的經貿關係密切，也期待中國的投資能代替美國，重振因金融海嘯而陷入停滯的當地經濟。希臘、匈牙利、羅馬利亞等便與中國關係甚密，而且過往在歐盟計劃對中國採取強硬政策或譴責中國時，都曾投下反對票，被認為是中國干擾歐洲統一的威脅。

在東歐國家之外，意大利、西班牙、葡萄牙等南歐國家也對中國保持沉默。南歐不少國家與東歐都因為金融海嘯而陷入經濟低迷，同樣也期待中國投資。意大利和葡萄牙更參與了中國提倡的「一帶一路」發展計劃，與中國的經貿關係緊密。而西班牙本身則採取強硬手段應對加泰獨立問題，對帶有分離主義色彩的「港獨」抱有尷尬立場，影響了西班牙就香港問題參與圍攻中國的意向。早在去年，西方國家就新疆人權問題譴責中國時，意、西、葡三國已經不在聯署之列，尤其是意大利和西班牙兩國皆是聯合國人權理事會成員，有充份的理由發聲。

德國總理默克爾7月2日表示，該國無特別措施幫助受港版國安法影響的香港市民。圖為她當天在柏林出席新聞發布會時向歐盟委員會主席馮德萊恩揮手。（AP）

歐盟是個以成員國共識作重大決定的超國家組織，部分成員不願意對中國採取更強硬態度，大大限制了歐盟對中國強硬的程度。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月2日提到，如果歐盟成員國一致認為對港版國安法有意見，將會對中國有長遠影響。然而，既然歐盟成員國很難就對中國態度達成一致意見，馮德萊恩的話變相即是說「歐洲不會採取太激進的行動」。就連反對國安法和中國對新疆政策的歐盟龍頭德國，都並非如美國般對中國強硬。德國總理默克爾在回應國安法問題時，便指中國與歐盟有重要戰略關係，必須保持溝通，會就國安法與北京保持對話。德國下年將擔任歐盟輪席主席，默克爾亦稱與中國關係是德國和歐盟未來的重中之重。這些反映歐盟和歐洲在面對中國問題上，很可能會在英、美等國家的立場以外保持自我路線：在價值觀上強調歐洲的自由民主價值，但在現實上也積極與中國保持合作，抗衡美國的單邊主義。