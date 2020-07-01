【新冠肺炎】疫下旅遊　不能淪有錢人的特權

周一（6月29日），泰國政府公布將與包括香港在內的五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排。港府成立由旅遊事務專員領導，食衛局、運房局、衛生署等代表組成的跨部門小組，在未來一至兩周內與泰國政府商討具體事宜，比如放寬出入境管制措施細節、減少跨境疫情散播風險安排和具體操作、交通配套等。

泰國是中國以外首個出現新冠病毒確診個案的國家，截至周一共確診3,169人。自3月中到4月中的確診高峰過去後，泰國疫情便逐步穩定下跌，6月除了4日新增17例確診外，其他日子均為個位數增長，甚至零增長。因此泰國政府早在6月初就已透露或於7月重新開放外國觀光旅客入境的計劃。

旅遊業是泰國經濟的支柱。2019年，泰國的外國遊客達3980萬人次，消費近600億美元，佔該國GDP 11%。故此，疫情對泰國經濟打擊不小。有團體預計，今年泰國外國遊客人次或跌至1400萬，跌幅超一半。這也是泰國急欲發開旅遊市場的原因之一。

泰國政府6月29日下午公布，將與包括香港在內的五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排。（路透社）

檢測費用成關鍵

實際上，不只泰國面臨這樣的困境。當疫情為全球的經濟生活按下暫停鍵，而隨著民眾意識到疫情或將長久有限度地持續，尋求經濟交流與防疫的平衡點成為了各地的要點。比如，除了積極與泰國協商放寬交流限制，香港政府亦在努力推出與內地互通的健康碼加強經濟交流。

只是香港政府在放寬對外交流政策的具體細節制定時，必須考慮到不同階層市民對這項措施的負擔能力。比如與廣東互通的健康二維碼便因香港方面檢測費用過貴，讓人質疑實施後只會淪為香港有錢人的特權。香港核酸檢測的費用在1,000元至3,000元之間，遠較內地貴出數十倍不止，也可能讓內地來港者遠遠超過能負擔由香港去內地者。。

雖然香港本身生活費較內地昂貴，但與香港消費水平相若的澳門檢測費亦只為180澳門幣。究其原因，還是香港政府在這方面的考慮不夠周全。比如香港核酸檢測由提供檢測的化驗所各自從德國丶美國及法國等地購入試劑，涉及運輸費用丶中間發行商代購等費用，因此價格會比由政府統一採購的內地、澳門高。

目前，泰國與香港放寬入境限制的具體條文仍未出台，且初步估計最開始只會涉及商務人士，但是政府應有意識地考慮到措施能否惠及眾人。比如倘若與泰國的放寬限制中同樣涉及核酸檢測，政府應吸取教訓，積極調整策略，可由政府統一採購降低價格，並引進不同產地的價格供市民選擇，以及加大對檢測的補貼。若香港的檢測措施未能普及，不僅會造成階級的不平等，也會讓所謂的交流變成境外可入、港人難出的空談。