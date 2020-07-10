醫管局應提高私院低收費床位使用率

申訴專員公署周四（9日）公布調查，發現本港兩家私家醫院的低收費病用使用率不足，並作出一系列建議以改善有關資源運用的效率。私家醫院提供低收費病床，既是當初政府批地合約所規定，更是其對社會應有之義，不論院方、政府及醫管局均須積極執行公署建議，不能浪費此寶貴的醫療資源。

本港有兩間私家醫院，荃灣港安及聖德肋撒醫院須按照批地條款，提供不少於兩成的病床為低收費病床，以分流公立醫院病人。一般來說，低收費病床的每日住院費用不得超出公立醫院三等病床的最高收費（每日120元），其他費用則不得超出該醫院二等病床的同類費用的一半。截至2019年尾，兩間醫院合共提供164張低收費病床。另外，醫管局亦與兩院簽訂協議，在傳染病爆發期間或流感高峰期，轉介公立醫院病人入住低收費病床，病人只須付等同公院的基本住院費用，餘款則由醫管局負責。

港安醫院（資料圖片）

不過，申訴專員公署去年發現，醫管局於此前雖曾啟動轉介協議，卻實際上轉介的公立醫院病人數字偏低，反映低收費病床的使用率未如理想，故宣布主動審研政府在監察和推廣私家醫院低收費病床上，有否可改善之處。

據周四公布的調查結果，公署發現兩間私家醫院的低收費病床使用率只有七成至八成，而在2017至19年三個流感高峰期中，醫管局轉介個案更是寥寥，其中一間醫院每季轉介人數僅為25至35人，另一醫院更只接收兩名病人而已，與兩院合共可提供的164張病床相距甚遠。

公署建議可取

病床資源寶貴，政府、醫管局與私家醫院均亦確保低收費病床能得以善用，並讓市民藉此能以可負擔的價錢使用私家醫院服務，就此公署的建議相當具參考價值。首先，公署建議醫管局放寬轉介病人的限制。誠然，如醫管局解釋，臨床轉介標準需較為嚴謹，故發現大部分病人並不適合轉介，但這正正是需要檢討放寬的原因。現時醫管局回應將檢視目前安排，並研究將轉介模式由內外科伸延至療養康復科等其他適合科目，這的確是為公眾所樂見。

另外，誠如公署發現，轉介病人的行政工作繁瑣，實際上亦阻礙轉介工作，不但導致安排原意本末倒置，更會降低前線人員主動轉介病人的動力。醫管局除了須研究如何簡化行政安排，亦可考慮增聘人手應對，務求確保行政工作不影響低收費病床的使用。同樣重要的是，公署亦建議醫管局理應恆常化轉介安排，即在流感高峰期以外亦可轉介公院病人至私院床位，既可提升整體低收費病床的使用率，更可讓醫護人員累積轉介經驗，增加轉介效率，此建議相當可取。

除病床管理之外，政府及院方對低收費病床推廣不足亦相當關鍵。公眾缺乏對低收費病床的資訊，導致病人無從稽考，甚至因而產生相關病床的服務較一般私院服務為差的觀念。更甚者，有於上述私院掛單的醫生更表示，並不清楚相關入住條件及申請方法為何，更教醫生無法向病人提供低收費床位的資訊，如此種種正是推廣不足之故，不論政府、醫管局及院方均有責任。

衛生署認為協助私家醫院宣傳或推廣醫院服務，會與其監管角色構成衝突，明顯此乃署方忘記低收費床位的本質，實為政府以優惠地價批出土地興建私家醫院所衍生的產物。既涉及公共資源的成份，政府便有責任向市民提供足夠的資訊。

私家醫院的管理及使用，已非首次被監督部門所「盯上」，早年審計署早狠批私院忽視履行批地條款。但既然私院獲優惠批地，便須負上相應的社會責任，除了院方須必有此自覺，積極履行相關的工作之外，政府與醫管局亦責無旁貸，須恰如其分地實踐監督的角色。