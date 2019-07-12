七年兩查私院低收費病床低使用率　證衞生署怠惰

雖然政府近年加強規管私家醫院，但私家醫院低收費病床使用率多年偏低，至今仍未改善。問題關鍵在於政府及私家醫院之間的資助條款含糊，加上負責監察的衞生署疏於監督，亦缺乏懲罰機制。申訴專員公署展開主動調查，合情合理。政府部門須更主動調查私院狀況，確保私院取得政府優惠後，毋忘回饋社會。

趙慧賢認為私院的低收費病床，應善用於減輕公營醫療系統的負擔。（資料圖片）

申訴專員公署在本周三（10 日）宣布，主動調查聖德肋撒及荃灣港安兩家私家醫院兩項營運不周事項。首項是兩院低收費病床使用率偏低，次項是流感高峰期間公立醫院轉介到兩院的個案甚少，在 2017/18 年度，只有 60 名病人轉介，未能疏導公院人流。

此調查可說是審計署早年調查的續篇。早在 2012 年，審計署發表報告狠批包括上述兩家在內的私院，忽視履行批地條款，承諾設有指定比例免費或低收費病床數目。但沒有全部落實，即使備有此類病床但使用率長期偏低。履行承諾是重要的，因為私院以惠民服務，換取政府低廉地價批地。

聖德勒撒須安排最少兩成資助病床，現時為 103 張。荃灣港安則沒有數目規定，只須衞生署認為滿意，現時提供 61 張。現時兩院低收費病床的每日住院收費為 120 元，其他醫院設施及藥物費用為該院二等病床的同類費用的一半。

審計署報告發表後，媒體廣泛報道，也震動私院界別，例如聖德肋撒在 2008 年才開始設立低收費病床，隨後幾年的使用率不足一半，表示該院長期不依契約。事後，該院在 2013 年 2 月增設 20 張免費老人病床。至於荃灣港安，審計署揭發衞生署一直沒有收到醫院匯報，事後衞生署與醫院商討如何善用 100 張低收費病床，另與商討如何更具體訂明資助細則。

每逢冬季流感高峰期來臨，公立醫院無論急症室還是病房都會逼爆。（鍾偉德攝）

幾年過去，公署指出病床使用率尚有改善空間，展開主動調查。詳細情況有待報告發表，然而，要使用資助病床實有難度，主要歸納以下三點：

一、資訊不清。兩院列明，病人須由該院或掛單醫生申請，但缺乏詳細的入息資格參考，據媒體報導，有醫生坦言說不知如何申請，病人亦根本未必知道醫院設有資助病床。

二、只限部分病情。經濟條件不是唯一篩選標準，例如聖德勒撒規定病人入住資助病房最能最多七天，而病情並非緊急。

三、部分病人擔心收費始終不受控。雖然病房費有優惠，每天約數百元，但醫生費、手術費等就不納入資助範疇。即使符合經濟和病類資格，病人也不會入住。

另外，醫管局在 2017 年的夏季流感高峰期及 2017/18 年度冬季流感高峰期，與兩院協議，轉介公院病人到兩院，兩者差價由醫管局承擔，減輕公院負擔。不過，效果令人失望，公署透露只有 35 名及 25 名公立醫院病人獲轉介。

早在兩年前，醫學界已經表達轉院措施口惠不實，例如內科病人病情不穩，需要進行檢查，護理程序亦較繁複，留院時間難以預計。私院未必接收，公院亦未必放行。其次，轉院亦牽涉行政程序，例如提早填寫出院記錄。

必須重申，私家醫院與政府早已訂立批地契約，並有低收費或免費病床規定。衞生署是監督私院的政府部門，就須確保私院善用該服務，不能怠惰。可惜，就同一議題，署方兩度被監督部門審查，佐證署方怠惰，令市民和病人失望。

署方須把握機會，加入條款務求增加私院低收費病床使用量，例如把更詳細列明經濟條件，增加向病人的宣傳渠道，並要求私院更頻密提交使用率數字及替醫生費封頂。若然使用率連續數個月處於低位，署方須要求私院交代原因，並施以適當罰則。私院亦不能只足於提供資助床位，而是秉持維護民康的理念，只要力所能及，就應資助更多中下階層病人入住。

公署必須與醫管局及私家醫院商討，如何在緊急時候善用私家醫院床位，減輕公立醫院負荷，尤其是減省轉院行政程序，探究可否適度放寬可接收的疾病類別，務求減少私院拒收的理由。倘若公院和私院兩方均認為轉院是弊大於利，難以持續，那公署就應要求醫管局再三改善公院運作，重新訂立工作優次，並增加人手，舒緩工作量。