【新冠肺炎】調查指上班族減薪三成　「保就業」只保老闆？

新冠肺炎疫情再臨，各行各業生意受到打擊，上班族生計自然也受到影響。本星期三（7月15日）求職網站JobsDB公布《疫情下職場調查》，發現超過四分之一打工仔被減薪至少三成，逾四成受訪者表示公司停發或減派花紅、凍薪，令一眾打工仔收入大減。隨着第一期「保就業計劃」保障期限將至，本地第三波疫情又再次爆發，八月之後這些上班族要何去何從令人擔心。

JobsDB訪問了4,000名打工仔，四成人今年需凍薪。（資料圖片）

「保就業」漏洞多

現時第一期「保就業計劃」僅涵蓋本年6月至8月的工資補貼，僱主申請資助時需要承諾維持一定受薪僱員人數，故此他們接受政府補助後僱用人數理應不低於承諾數目。然而計劃設計存在不少漏洞，導致錢到僱主手中以後卻未必是他們原本聘請的僱員受益。

政府補貼工資期間，不少僱主涉嫌利用漏洞剝削原有僱員應獲得的工資補貼，例如早前富臨皇宮就曾被質疑要求全職員工放無薪假後，反以更低工資聘請臨時工填補空缺。由此可見，第一期「保就業計劃」既無法阻止僱主減薪，也無法限制僱主要求僱員「同意」放取無薪假，而且它保障的就業人數亦如勞福局局長羅致光所言「只計人數、不計人頭」，即使企業炒全職聘兼職也無違反計劃要求。

政府雖然表示會對違反「保就業」承諾的僱主施以罰款，將向僱主取回未有用於支付工資的補貼金額，可是根據首四批獲資助僱主清單，至今已有逾200名本港僱主在申請計劃時僅承諾保障0人就業。《香港01》早已指出，對於這些承諾保障0人的僱主現時公式根本無法計出罰款。疫情再襲本港之前，不少打工仔工資已遭扣減三成，加上本地未來經濟氣氛更不確定，第二期「保就業計劃」如何保障僱員生活值得政府深思。

疫情再襲本港之前，不少打工仔工資已遭扣減三成，加上本地未來經濟氣氛更不確定，第二期「保就業計劃」如何保障僱員生活值得政府深思。（資料圖片）

第二期，保員工？

政府第一期「保就業計劃」斥資龐大，但實際推行卻是支援僱主多於保障僱員。政府或許認為經過滴漏效應，只要能夠保住企業營運，員工的生計就能得到保障。不過從企業看來，「保就業計劃」的漏洞以及其過輕的罰則，都無疑吸引企業以此自肥，能與僱員共渡時艱的企業並不太多。

第一期「保就業計劃」補貼期僅保障到8月，羅致光為第二期計劃作預告時，仍表示不會有太大改動。現時正放取無薪假或開工不足的僱員，所得工資有限，部分甚至遭僱主減薪，但僱主依然能以其名額取得工資補貼。政府如不改變機制，只懂得繼續大灑金錢，最後也只是藥石亂投。為了確保公帑能真正幫助廣大僱員，政府應限制受補助企業要求員工放取無薪假，或規定只將有足夠開工時間的僱員計作補貼範圍，甚至考慮加重違反承諾罰則。畢竟「保就業計劃」並非為保障僱主而生，它應以維持一眾打工仔生計為目標，真正與普羅大眾「同心抗疫」。