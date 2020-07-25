【新冠肺炎】手帶人士遊社區　自行搭巴士離開？

本港第三波新冠肺炎疫情持續，確診字數多日破百。周四（23日）元朗有市民發現多名穿着長袖、手戴手帶的內地來港中年漢，因而報警求助。區議員石景澄引述警方表示，對方剛從深圳灣入境，正前往石門報稱的地址檢疫，惟「搭錯車」到達元朗，不存在「手帶人」離開檢疫地方。警方其後將手帶人士送往附近巴士站後離開，但事件已引起社區關注。近日本港疫情嚴峻，醫療系統超出負苛，可能引起社區傳播的因素都應可免則免。

周四（23日）大棠路出現8名推著行李篋的中年男子。由於大熱天時下全部人均穿長袖衫，街坊頓感可疑至極，查看驚覺對方帶著手帶。（區議員石景澄Facebook相片）

署方宜安排接送

要求抵港人士進行隔離，本意應為避免潛在患者於病毒潛伏期間遊走社區，然而現時扺港人士入境後自行乘搭公共交通工具前往隔離的做法，不免令公眾擔心其播毒危機。涉事者先是出現在元朗鬧市，及後根據區議員消息，更有指他們乘搭E34B在東涌消防局落車，與原本報稱的石門方向完全相反。而近日天氣炎熱，有關人士穿着長袖衫在街道遊走，也難免使人認為他們有意遮蓋手帶，刻意隱瞞隔離人士身分。

到場警員帶檢疫人士上警車後，警方表示根據衛生署指示，只是將有關人士帶到就近巴士站自行乘車。衛方署與警方讓他們乘搭公共交通，既無法確保他們盡快抵達檢疫地點，措施也有違減少接觸的原意。署方應檢討現時措施，考慮向來港人士收費安排交通，直接將隔離人士送往報稱隔離地點。涉事者初到本港便已接近「香港一天遊」，有關檢疫措施實在難令市民安心，一旦其中有人確診，他們期間所接觸人士也將難以追踪。

人士去向待調查

檢疫人士去向不明，他們在東涌出沒的消息仍僅屬「報料」，到底檢疫人士有否在合理時間內到達檢疫場所，以及他們途中尚經過何處，警方以及衛生署都有責任著手調查。根據衛生防護中心資料，內地到港人士須於兩小時內到達其「檢疫令」上的隔離地點，若他們在東涌出沒的消息屬實，他們在兩小時內根本難以由元朗到達東涌再返回石門。衛生署及警方經調查後如確定有關人士違反檢疫令，當局應果斷執法以起阻嚇作用。

雖然現時經機場抵港人士均已於臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並於結果呈陰性後才獲准離開，再於家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。因此將所有扺港人士視作「播毒者」，也對這些人士不公。然而近日社區上源頭不明的感染個案大增，容許扺港人士到埗後四處遊走實難言理想，正所謂「小心駛得萬年船」，14天的隔離措施需要妥善執行。