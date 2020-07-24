【新冠肺炎】船員檢疫寬鬆而釀禍

《香港01》周四（23日）率先報道，六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，意味檢疫措施收緊後或仍無效。同日衛生署在記者會上承認事件。加上早前社會對於船員豁免檢疫或成第三波爆發原因的討論，使船隻船員檢疫安排成為公眾焦點。

第三波疫情爆發初期，已有多名專家點出免檢疫造成漏洞。周四（23日）港大醫學院公布，根據部分確診者的病毒基因，發現第三波並非源於5月和6月的本地個案。港大醫學院院長梁卓偉因此估計，新一波疫情源於多名獲豁免檢疫者，經的士司機傳入社區，並形成最少3個播毒源頭。雖然食衛局長陳肇始認為並無證據顯示一定是豁免者帶來病毒。但這些專家的推測、病毒基因分析以及現下的船員染疫情況都指出，船員檢疫是堵截輸入個案的關鍵之一。

香港在船員檢疫方面的風險漏洞主要有兩層。第一層是本身檢疫措施逐步放寬，造成防疫漏洞。第二層則是相對他國寬鬆的出入境檢疫措施，讓更多的船隻選擇停泊香港，增加了防疫風險和困難。

貨船「ALISA V」俄籍船員指早前船上有1人送院。（蔡正邦攝）

應與周邊國家協調

儘管曾出現過逗留香港的貨船船，抵內地後被驗出呈陽性的案例，但在第三波疫情爆發前，政府卻未曾收緊對船員的出入境檢疫措施，反倒步步放鬆。2月，疫情首次爆發後，港府便在《預防及控制疾病條例》（第599章）下的《若干到港人士強制檢疫規例》訂明船員是豁免檢疫的群體之一。豁免強制檢疫的船員或來自或停留過於高危地點，增加了香港防疫隱患。4月，港府再次放寬措施，准許在香港進行貨物操作船舶的船員在香港換班，增加了來往香港的船隻和船員。6月，香港政府更放寬在香港的「船員換更」檢疫措施，規定無論貨船是否在香港上落貨。香港的寬鬆讓專供大船停泊的錨區自7月初起便長期爆滿，有船公司代理職員透露，負責接載船員上落的本地艇家生意大旺，估計每日接載至少150人，較去年同期以往多兩至三倍。

反觀鄰近國家，多數不允許船員下船換班，即使開放換班的國家，亦採取比香港嚴厲得多的措施。比如新加坡要求船員必須出示有必要下船的證明文件，如僱傭合同到期、船舶買賣協議顯示船員更換等，而能夠下船的船員也必須獲得由新加坡醫生簽發的適合旅行的醫療證明，確認他們在過去14日沒有下船等嚴格規定。對比之下，寬鬆的香港自然淪為「無掩雞籠」。

香港寬鬆的船隻船員出入境檢疫措施，一則說明政府或因早前社會防疫成績不俗，而掉以輕心，為政府敲響「驕兵必敗」的警鐘。二則說明香港政府在制定具體的檢疫措施時，缺乏與周邊國家協調的策略，造成香港淪為防疫缺口。周日（19日），政府仍在強調為維持必須的社會及經濟運作，豁免建議安排有其必要性。可見政府在船員檢疫措施方面始終不夠嚴格，很大程度上還基於經濟顧慮。然而政府必須明白的特殊時期應以香港的公共衛生健康為最優先考量，否則得不償失。

更為關鍵的是政府需改變防疫態度。豁免強制檢疫的漏洞坊間早有提出，但直到第三波疫情開始爆發後，質疑船員豁免檢疫的呼聲高企，政府才「補漏」，要求為換班船員做病毒測試，並要求船員來港前48小時內取得健康證明。防疫重在預「防」，政府必須更積極周全的採取預防性措施，將市民健康與安危放在第一位。