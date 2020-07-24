特朗普政府對中國的虛與實

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日於加州尼克遜總統圖書館發表演說，聲稱要一改多年來華府對中國政策，採「不信任且要查證」（distrust and verify）態度，並呼籲盟友及中國民眾聯手改變中共的行為。

1971年基辛格秘密訪華，為尼克遜翌年訪問中國部署，被視為中美兩國於冷戰時期建交的起點。相隔近半世紀，蓬佩奧於尼克遜總統圖書館發表對華政策的演說，象徵性自不待言。

蓬佩奧：摒棄盲目交往

蓬佩奧在發言中指出美國過去對華政策失敗，形容中國已成無法控制的「科學怪人」，並揚言以後對華要採「不信任且要查證」態度。他指摘北京危害美國人民及繁榮，呼籲支持自由的國家以更新穎及肯定的方式引導中國改變。

乍看之下，蓬佩奧對華展露了非常鷹派的作風，尤其他的一句「過去盲目與中國交往的策略不會有效。我們不能延續之，也不能重拾這做法」。但除了姿態上揚言要一改過去半世紀的做法之外，蓬佩奧通篇演說其實沒有提出具體「新招」。可以說，這些都只是外表強硬的虛招。事實上，亦正如前國安顧問博爾頓之爆料，特朗普政府根本不想與中國鬧翻，所謂對華鷹派更多是形象上的塑造，是政治傳訊上的策略。

如今對華鷹派既為美國朝野共識，加上特朗普選情因疫情之告急，由國務卿蓬佩奧再發表一篇語氣上鷹派、用詞上吸引眼球的演說，即使實際上是雷聲大而雨點小，無疑都能收一定之政治果效。

美國國務卿蓬佩奧早前高調祝賀香港民主派陣營成功舉辦初選。（資料圖片）

中國並非冷戰之蘇聯

另一方面，蓬佩奧的內容某程度上否定了美國單方面改變中國的想法，反而揚言會更支持中國人民改變其政府，及呼籲「自由國家」與中國以互惠互利的原則交往，共同要求中國透明及問責等。某程度上，蓬佩奧明白以美國的單邊力量，根本不足以改變中國，此等呼籲某程度上便成為了這篇演說僅有之「實」。但諷刺的是，特朗普政府三年半以來都主張單邊主義，開罪不少歐洲盟友，甚至向他們加徵關稅。此際發現未能獨力壓倒中國後，反倒要求他們協助，說服力只怕成疑。

再者，亦正如蓬佩奧在演說中承認，如今之中國與冷戰之蘇聯不可比擬，如今之中國成為世界體系的重要一員，包括是歐美國家的貿易重要伙伴。「不是圍堵政策。不要這樣。這是前所未見的複雜新挑戰。蘇聯與自由世界隔絕，但共產中國卻在我們範圍之內。」歐美與中國即使未到唇齒相依的地步，至少也是不可能輕易脫勾。新冠疫情的發展亦顯明，中國在國際舞台上只會愈來愈重要，趨勢不會逆轉。故此，美國為首的西方國家陣營更應該在這個現實下，摸索與中國共處之道，亦即中國所言之新型大國關係。