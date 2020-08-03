公屋供應滯後　錯不在房委會

房委會資助房屋小組主席黃遠輝任期8月13日屆滿，日前他最後一次主持會議並發表臨別感受，當中特別希望向公眾說聲「對不起」，因其未能於任期內無力扭轉公屋輪候惡況。然而公屋供應滯後需求，主導房策的港府才是罪魁禍首，作為房委會資助房屋小組主席的黃遠輝縱然「有心」，但在權力有限下亦難免身不由己。欠公眾一聲道歉的，其實還有掌權制策者。

背景為資深銀行家的黃遠輝，自2005年起獲委任房委會委員，2011年離任，但在卸任一年後再次獲政府重新委任，更接替張炳良出任房屋小組主席至今，任期長達八年，打破出任政府公職不可超過六年的不成文規定。另外，黃遠輝號稱公職王，過去亦曾任土地供應專責小組主席、市區重建局非執行董事、香港房屋協會成員，以及博物館諮詢委員會主席、環境諮詢委員會主席等崗位，於房屋規劃界貢獻良多。

黃遠輝自言愧對公眾，原因是其任期未能扭轉公屋輪候不斷惡化的情況。2012年3月，整體公屋申請約19萬宗，平均輪候時間為2.7年，惟八年過後公屋輪候冊急增逾25萬宗，輪候時間亦更翻倍至5.4年。黃遠輝慨嘆已經盡力，一直致力增加公營房屋土地供應及公屋興建量，以改善劏房、板間房基層的生活環境。

黃遠輝最後一次主持資助房屋小組會議，對於任內公屋輪候時間越來越長感到難過。 （歐嘉樂攝）

有心人能力有限

公屋供應嚴重滯後需求，政府時常訴諸土地供應不足，房委會似乎亦巧婦難為無米炊。然而真正教黃遠輝般的有心人束心無策，卻是政府種種一意孤行的土地房屋政策。臨別秋波，黃遠輝最近開腔批評綠置居政策，認為政府恆常化綠置居計劃，定期將可編配作公屋的單位轉作出售用途，只會令輪候時間不斷惡化，做法並不理想，並強調今天須解決的房屋問題為「住」而非「置業」的問題。然而「綠化」公屋，聲稱為居民解決住屋問題的房策，正是特首林鄭月娥上任後一手提倡的房策新猷之一。

無疑，黃遠輝任內鮮有批評綠置居政策，甚至會為政策護航，諸如當日房委會在通過綠置居恆常化後，將長沙灣麗智邨2,500個公屋單位改作綠置居出售，黃遠輝亦聲言只會稍微延長公屋輪候時間，影響實際不大。如今態度急轉，公眾絕對可視為臨別吐真言，而黃遠輝任期未有明確反對綠置居恆常化，始終有負於基層市民。但換個角度看，這亦折射出房委會無力反對由上而下實施的房策方向，黃遠輝即使為幫兇，港府才是真正原兇。

房委會無力干預房策，亦可體現於早年的橫洲風波上。早年政府決定於橫洲棕地發展過萬伙公屋單位，惟經與地區鄉紳「摸底」後，將發展規模大減至4,000伙。然而在整個過程中，計劃須先經過房屋署作土地規劃及其他程序後，才輪到房委會討論，而政府就計劃何許持份者溝通過，黃遠輝亦直言不甚清楚，可見整個公屋計劃的制定，與及箇中的政治操作，均非房委會所能觸及的範疇。然而當基層利益被政治利益所凌駕，黃遠輝所能做的卻只有繼續為計劃護航，強調政府會以先易後難方式適數興建萬伙公屋。公屋興建量因既得利益關係而減少，最大責任亦明顯不在黃遠輝身上。

虧欠基層是港府

房策制定不由自主，黃遠輝職責以內的工作亦不見得受政府重視。黃遠輝於2017年獲委任為土地供應專責小組主席，其後主責於全港進行土地大辯論，其最終報告雖獲不少批評，特別是當中如先發展部分粉嶺高爾夫球場的建議，更是被質疑受政治壓力下的折衷之舉，但其結果總算一定程度反映了社會廣泛的意見。然而，報告提出的多項土地選項，即如黃遠輝亦感進度緩慢，如高爾夫球場的發展更是無見蹤影。其實早在報告面世前，林鄭已率先發布明日大嶼計劃，當中填海規模更是遠超報告所建議的面積，土供組的工作早被質疑只僅作「抬橋」之用，及後林鄭更直言對報告結果「照單全收」只是不負責任的做法，更證明政府輕視報告建議、甚至廣泛民意。可見未來土地供應、以至於公營房屋供應為何，從來也不由黃遠輝所能決定。

公屋供應滯後，從來也是官員怠懶漠視公眾利益所致。黃遠輝此角色並不易做，相信公眾亦樂意接受其一聲道歉。然而作為問題原兇的政府，是否仍未意識到自己有所虧欠公眾？