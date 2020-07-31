台灣前總統李登輝以97歲高齡離世，不少人肯定他的正面貢獻，包括讓台灣和平地轉型民主。然而，我們不能忽略台灣社會對其的正面評價，以至今時今日台灣人拒斥中國人身份認同的意識形態，乃李登輝重構歷史改造台灣的結果。

較年輕的台灣人或許很難想像，今時今日被視為「台獨」精神領袖的李登輝，曾經是高舉「中國人」身份的政治旗手。根據長期在台灣追蹤認同變遷的政治大學選舉研究中心民調，1994年前的台灣人更多認同中國人的身份，惟當年首次出現「黃金交叉」，台灣人認同才不斷攀高。

李登輝：台灣「出埃及」

當年兩岸發生「千島湖事件」，李登輝政府刻意放大台灣人被大陸人殺害的身份對立，在電視鏡頭前痛斥中共政權是「土匪」，點燃了台灣社會反對中國人身份的情緒。同樣在那一年，李登輝與日本作家司馬遼太郎對談，提出「生為台灣人的悲哀」的說法，形容台灣像《出埃及記》的摩西般走出紅海，來到寶島。

再者，李登輝可謂相當「哈日」，任內在教科書內肯定日本殖民統治為台灣帶來的「現代性」，被視為美化日本殖民政權。李登輝通過軟性手法，推廣他扭曲的史觀及「台灣魂」論述。此後的陳水扁及蔡英文兩任民進黨總統，同樣在歷史教科書着手，提出「台灣地位未定論」、把「中國史」併入「東亞史」之內等。我們可以肯定地說，如今台灣空前高漲的「天然獨」絕不天然，而是政治人物刻意形塑出來的結果。

身份認同的撕裂

毋容置疑，李登輝可以有其史觀及身份認同，但其以政權之力如此推廣，對台灣人是好是壞，卻是不得不深思甚至批判的問題。在李登輝離去的當下，回過頭去看這段歷程，「阿輝伯」雖然讓台獨意識成為社會的主流，但對兩岸關係百害無利。在目前及將來的政治現實底下，台灣人將會面對又一次的精神認同張力。新加坡已故總理李光耀便曾形容，李登輝將會令台灣人「更加痛苦」。

毫無疑問，李登輝對台灣的民主轉型有不可抹滅的貢獻。不過，政治尚且不限於民主，更何況一個社會之整體發展？香港與台灣向來有一定的相似性，包括各自曾承受殖民統治的歷史。如何正確面對殖民歷史及其國族認同，並在符合政治及歷史現實的前提下推動社會發展，既是李登輝在台灣沒有做好的一頁，也是香港人——尤其是政治人物——需要做好的功課。