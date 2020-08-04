美元會否步英鎊後塵失落霸權地位？

外匯市場上月波動不斷，世界主要貨幣兌美元的匯價均見上揚，而美元因國債收益率下跌和經濟前景未明而遭大幅拋售。美元貶值的勢頭不單是供過於求的結果，而是投資者對美國疫情的走向，以至聯儲局的財政政策效用未明，才使人們對美元作為全球儲備貨幣大失信心。然而，當勉強維持美元的地位須付出極大的政治和經濟代價時，放棄霸權亦不失為是個兩害取其輕的方案。

環球外匯市場上月出現「斯人獨憔悴」的現象。一方面，歐元匯價漲幅創下十年來最高、英鎊亦錄得1990年來最佳的同月表現，而瑞典克朗、日元等其他主要貨幣兌美元的匯價均見上揚。另一方面，美元兌對其他貨幣的匯率卻在上月下跌4.4%，創下十年來最大的單月跌幅。雖然美元大瀉之因，近因是該國第二季GDP創下1940年以來的最大跌幅，以及疫情未見回穩，但更深層是國際投資者開始顧慮，美國的國力有否能力繼續支撐其貨幣的環球地位。

美元作為全球儲備貨幣

二戰後《布雷頓森林協定》確立美元成為國際貨幣體系的主角，美元獨步天下的地位雖然有助將華府的影響力伸延全球，惟此並非毫無成本。由於美元的主導地位，是衍生於各國政府和商界對儲備貨幣的需求，資金大舉流入美國時，不但將會推升其匯價，同時亦會使經常賬赤字擴大，相形見絀。換句話，美元作為全球儲備貨幣，儘管可吸納各地的過剩資本，但怎樣嚥下才是華府一直忽視的問題。

首先，大量資本流入美國，並不一定會經金融市場流出實體經濟，反而大多只會停留於金融市場。在中國和其他新興經濟體的快速成長下，美國佔全球經濟的份額相對縮小，使至美國經濟的增長，無法追上資本流入的速度。這不但使金融市場的表現，完全脫離實體經濟的增長，更會間接推高美國的資產價格，加大貧富差距，為社會增添不穩因素。

其次，大量國際資本流入亦使美元匯率被人為地推高，削弱國內製造業的競爭力。據IMF上月中估算，美元的匯價約被高估6%至12%，雖然被高估的貨幣意味着美國可享受更廉價的入口商品，但同時亦會削弱製造業的競爭力，且使多個工種已轉移到海地，這亦可說是消費者之得是建基於生產者之失，惟後者卻是要 「鐵鏽帶」（Rust belt），如威斯康星州、伊利諾伊州等傳統工業區不成比例地承擔。這亦可解釋特朗普在2016年，為何可藉着幾句簡單、空洞的口號，便能在「鐵鏽帶」喚醒民眾對經濟現況的憤怨，並轉化為入主白宮的選票。

美元霸權如葵花寶典

可是，美國亦不是史上擁有幸福煩惱的國家。從19世紀中葉至一戰為止，英國不但是全球首屈一指的債權國，英鎊亦是國際貿易融資的主要工具，地位猶如當下的美元，但隨着在20世紀初英國的製造業競爭力被其他國家追上，加上戰爭耗費不菲，在金本位的制度下，黃金不斷被轉移到國外，迫使倫敦須在一戰期間暫停金本位制度，使英鎊的信譽大削。戰後英國雖然為重振投資者的信心，在1925年恢復金本位制度，但工業出口早已返魂乏術，經濟無法繼續支撐起英鎊被高估的價值，迫使企業須反過來削減工資，誘發失業率飆升。最終迫使英國在1931年一片經濟混亂下，決定永久放棄金本位制，英鎊霸權壽終正寢。

儘管金本位制度早在1971年已被美國前總統尼克遜廢除，使至華府沒有黃金外流的煩惱，但如英鎊退場的漸進歷史，美元的衰弱亦漸見其軌跡。不論是金本位還是「無錨貨幣」，投資者視一國貨幣為國際儲備貨幣，至少取決於三點，一是發行國在全球貿易所佔的比率；二是發行國穩定的政經制度，不會令貨幣一夜淪為廢紙；三是穩定的貨幣幣值，而這三個環環相扣的因素，卻無一不受華府的貨幣政策影響。問題是，當下美國國力已非今非昔比，使至維持美元霸權的代價，大多都會築建於國內的經濟不平等和政治兩極化，情況猶如練成葵花寶典前，須引刀自宮，故不論誰會在11月大選後入主白宮，都不能忽視美元霸權這把雙刃刀。