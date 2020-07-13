【新冠肺炎】香港檢測落後　遠遜新加坡

新冠肺炎在香港第三波爆發，多名患者感染途徑未明，令人憂心忡忡。其中一個關鍵，在於當局至近期才做到每日檢測7,500個的水平。相比之下，新加坡政府曾被批評輕視疫情，但後來急起直追，提升每日檢測量至1.1萬個，及迅速隔離患者，加上呼籲全民戴口罩，終令每天新患者數量由逾1,400宗回落至近期的百餘宗。

沙田水泉澳邨是第三波疫情的重災區。（資料圖片 / 羅君豪攝）

新加坡在4月初起失守，爆發點是外勞宿舍。至今為止，外勞宿舍患者佔了全國九成比例。不論國內國外均指摘政府一直忽視宿舍環境衞生，成為病毒溫床，外勞住在密集房間，是疫症的受害者。政府辛苦建立的潔淨都市神話瞬間被刺穿，官員急急補救，例如大幅減少經濟和社交活動達一個月，又一反過往作風，建議全民戴口罩。

強制檢測所有外勞

當地衛生部由5月中起，全面為32.3萬名在宿舍居住的外勞進行核酸或血清檢測，到本月6日為止，有18萬外勞檢測陰性或者康復，佔全國人口約六成，政府計劃在月底提升至七至八成。若果一切順利，外勞將可復工。縱然政府不打算全民強制或自願檢測，但政府因應重啟經濟活動，同步加強與高風險人士密切接觸者的社區檢測，例如強制幼兒中心職員、安老院舍員工和在診所診斷出急性呼吸道病癥的病人。

新加坡新增確診新型冠狀病毒肺炎數目，在4月後急升，外勞宿舍出現聚集性爆發。（新華社）

香港檢測量低 難速測出個案

與新加坡相比，香港的最大問題是措施未夠迅速，而且並非強制實行。尤其是檢測量方面，由3月時的不足3,000個，到5月已升至8,000個，新加坡現時每日達1.1萬個，長遠目標2萬。香港人口較新加坡多，但到近日才達到公共衞生專家提議的7,500個，而這個數目顯然不足。

以個案聚集的水泉澳邨為例，人口達到2.8萬人，即使政府要求全邨居民檢測，而本地所有實驗室優先處理邨內居民樣本一次，都要四天才完成，還未計算東九龍以至其他地區個案。專家多次指出，本地檢測量落後期望，礙於衞生署化驗室人手緊張，儀器量不足，待政府資助中大、港大化驗樣本，加上私營化驗所加入，才達成每日7,500個的目標。事實上，以病毒傳染速度之快，四天結果已經差天共地，若然及早增加每天檢測量，便有更大機會在篩查中測出社區患者，及早將之隔離，減少傳染他人機會。港大深圳醫院院長盧寵茂認為，若要參考內地標準，要每天進行2萬個病毒檢測才足夠。

抗疫須官民齊心 力挽狂瀾

當然，新加坡的救亡措施亦非完美，例如因為患者太多，醫護人手有限，不少被安置他方的外勞投訴長時間等待檢測結果，在隔離期間缺乏官方資訊。而且，政府為防病毒散播，嚴格限制外勞行動，沒有染病的外勞初期只能在上班時離開宿舍，乘搭僱主提供的車輛，隨後才逐步放寬。活動受限，既令生活不便，更要承受相當精神和情緒壓力。

新加坡花了兩個多月，調動全國力量控制疫情，香港第三波疫情剛剛爆發，定必經歷一輪抗疫戰。事到如今，政府除了須增加每天檢測量，以便大規模為居民和員工檢測外，鑑於關閉駿洋邨及開啟竹篙灣檢疫中心後，本地短期內可供檢疫的單位不足一千，亦應盡快與大型場館和酒店營運商聯絡，必要時徵用場地安置病人和高風險者。至於社會，市民亦要加緊提高防疫抗疫意識，減少外出和聚集，若有病徵就應主動求醫及接受新冠病毒測試。