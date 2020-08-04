【新冠肺炎】擴大檢測的關鍵始終在政府規劃

「內地核酸檢測支援隊」的主要任務就是協助特區政府展開大規模的人群核酸檢測，嘗試將每日檢測量擴大至20萬。但不論是檢測工作的配套以至執行上的規劃，關鍵始終在香港政府。

目前，香港每天檢測量大約1萬，三間內地在港檢測機構華大、凱普和金域的檢測量達2萬至3萬，但仍不足以全民檢測。更不要說香港化驗人員供不應求，曾因為工作過於繁重而對調檢測結果。即使內地支援隊抵港，但他們主要也是分享內地經驗，充其量提出一定的指導，能否將檢測量由目前的一萬大幅增加，還看港府能力。

7名「內地核酸檢測支援隊」的先遣隊成員已經抵港。（新華香港FACEBOOK截圖）

增合作、定優次

加上全民檢測要跟病毒傳播速度鬥快，若每日檢測維持在一、二萬水平，便較容易出現檢測後被感染而當局不為意的情況。現時香港有許多本地科企已擁有快速檢測的能力和技術，當局及檢測支援團隊應與這些公司或研究團隊合作，提高每日檢測量，盡可能接近全民檢測的最理想狀態。

在不能短時完成全民檢測的前提下，當局亦應提早部署檢測規劃與策略。比如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提出，可先從有急性呼吸道病徵人士入手，找出最有可能感染及有傳染性的人士隔離檢測，並擴大政府門診和私家醫院的篩查。又比如可以依循現時行業高危程度排序的方法，又或是高危地區的方法集中檢測。

擴充檢測能力，相信會突然增加確診人數，因此香港隔離設施及醫療配套亦需要跟上。目前，亞博館只是基本的社區治療中心，如果要處理中高度嚴重的新型疫症病人，亞博館要做好設計與規劃，避免交叉感染。