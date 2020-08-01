【新冠肺炎】內地收緊跨境司機出入限制　或影響貨物供港

香港疫情持續，內地對中港司機的限制步步收緊，業界和社會無不擔憂貨運受影響。香港政府應預早拿出支援方案，盡量減低影響。

隨著香港疫情爆發，7月23日深圳市及珠海市要求跨境貨車司機入境時必須持有72小時內核酸檢測陰性結果證明，周一（27日）廣東省亦收緊措施，若在過去14天內司機在香港所住的樓宇有新型肺炎確診個案，或跨境貨車公司有司機確診，其豁免入境隔離資格會被暫時取消。周三（29日），內地再收緊跨境司機出入境措施，規定要求他們須8小時內往返。

至此，貨櫃運輸業職工總會陳迪手估計，僅約一成來往深圳及香港的貨車司機有充足時間來回，其餘九成司機都有被移出豁免名單的風險。香港疫情持續，內地處於維護自身公共衛生安全考慮收緊措施本無可厚非，但香港政府必須更積極地從中協調，尋求平衡雙方防疫及經濟交流的渠道，並提前指定方案，盡可能減少跨境司機通關政策收緊給行業和物流帶來的影響。

內地收緊跨境司機入境的措施後，皇崗口岸有跨境司機排隊等待通關。（業內人士提供）

中港物流事關重大

目前，社會上暫有4600輛中港車，約1萬名跨境司機服務於中港貨運，其中更有20%至30%貨車運送本地居民日常用品。因此收緊的跨境司機出入政策或將影響內地供港的鮮活食物供應、日用品供應等，導致本港物價上漲。同一時間，香港失業率超過15年來高位，升至6.2%，其中零售、住宿及膳食服務業失業率為10.7%，餐飲服務活動業的失業率更高至14.7%。也即是說，因貨運不流通而物價上漲的同時，民困同樣嚴重。政府必須及早預見這一危機，考慮情況嚴重時，是採取再次全民派錢又或是指定行業加強生活補貼，再或是考慮補貼商家而令產品價格下調等。

政府宜應與業界、專家商討，哪類貨品或將受到較大影響，或會出現短缺，政府是否需要及早想出對策，避免出現供不應求的現象。 當然最根本，仍是政府應與內地政府積極商討又無其他渠道可儘量確保物流暢通。比如是否能在邊境關口成立專門負責中轉的司機，由這個團隊轉交兩邊貨物等。

跨境司機批評新限制「揸飛機都做唔到」。（資料圖片）

除了補貼民用，政府亦應為大受影響的跨境司機行業予以更多補助。新規定中，若司機居住樓宇不幸有人確診，又或司機的業務在深圳之外無法8小時來回，生計都將大受影響。比如工會表示，期望港府提供一次性一萬元資助，助司機渡過難關。政府也應就跨境司機的經濟支援予以更多關注。

實際上，早在4月深圳第一次收緊跨境貨運，要求所有香港的跨境貨運司機入境均需提供健康證明文件時，社會上便有不少聲音認為政府對業界的支援不夠。此次運輸署回覆稱，兩地相關部門一直透過現有渠道保持溝通，就內地對跨境貨車司機實施的入境管理措施，內地部門曾諮詢港府相關部門的意見，而運輸署亦有將業界運作及可能遇到的困難情況向內地部門反映。但跨境司機的困境和行業政策收緊帶來的貨運困難仍沒有切實的解決方法，對未來可能出現的危機政府亦沒有拿出預案。跨境貨運收緊事關重大，政府實應更主動積極了解問題，解決問題，才不至於危機發生時方寸大亂。