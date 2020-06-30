【新冠肺炎】「停課不停學」　學生不受落？

受疫情影響，早前本港各家大學及大專院校均改以網上形式授課，但其教學效果卻似乎未如理想。嶺南大學一項調查顯示，逾六成受訪大專或以上程度的學生認為，網上教學的學習效果比面授課堂差。普遍而言專注力應較中小學生為高的大學生，其網上學習的效果仍不如理想，也令人擔心過去多月的「停課不停學」是否能夠讓學生有所得着。

嶺大研究生院於今年5月5日至12日期間以網上問卷形式，訪問1,227名學生，受訪者涵蓋本港八大院校及其他部分專上學校。（資料圖片／黃舒慧攝）

網上學習應作輔助

嶺大研究生院於今年5月5日至12日期間以網上問卷形式，訪問1,227名學生，受訪者涵蓋本港八大院校及其他部分專上學校。調查發現高達62.75%學生認為網上教學效果比面授課堂為差，滿意網上學習者不足三成，其中近六成受訪者認為網上學習依靠個人自我約束力，也難以營造學習氛圍。有逾五成人認為長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞，亦使網上學習難以成為主要教學途徑。但若以網上教學作為輔助，約86%學生支援疫情過後以網上教學支援面授課程。

網上學習受其先天條件所限，學生透過視像軟件與教授交流，但同學間的討論始終有別於課室教學。而安坐家中眼看電腦，也難言與課堂聽講有同樣學習環境。同學多年習慣在課室學習，因疫情到來而突然轉變學習環境，學生及教師無疑會感到難以適應。教育局或應從調查結果吸取教訓，香港要全面改用網上授課雖有一定困難，但以網上學習作為輔助，則仍是大多數學生的意願。當局仍不應放棄網上教學的可能，反而應研究如何以網上教學輔助面授課程。例如功課形式、師交交流等仍可嘗試透過網絡進行，由此為學生提供支援。

但中小學生受學習環境的影響遠較大專學生為大，教學方式能否塑造良好學習氛圍，將左右中小學生的學習成果。（資料圖片／黃舒慧攝）

中小學成果堪憂

本港「停課不停學」多月，大專學生不太受落。惟大專、大學課程講求學生自律，依靠閱讀參考書，並透過研究整理學習所得，故此研究同時發現，大專學生對「停課不停學」的滿意程度，並未直接影響到學生學科成績。但中小學生受學習環境的影響遠較大專學生為大，教學方式能否塑造良好學習氛圍，將左右中小學生的學習成果。

不同程度的中小學生透過網上教學能有何所得，尚待教育局認真跟進，並加以研究網上學習如何輔助教學。調查結果亦顯示，教師對科技熟悉程度影響網上授課質素，細節如錄音、拍攝、串流，均會耽誤課堂時間。而「停課不停學」期間多現的資料外洩、課堂被外人闖入等，均令學生感到擔憂。雖然中小學校如何教學屬學校自主範圍，但教育局仍可負上技術支援責任，從直播甚或教材方面協助學校準備網上教學。縱然疫情期間網上教學的嘗試未必盡如理想，但學生對以網絡資輔助教學的反應正面，仍值得教育局加以研究。