恫嚇不能解決伊朗核問題

據《路透社》報道，美國將在本周內在聯合國提案，要求安理會延長對伊朗實施的武器禁運。然而華府捨難取易的做法，不但難以得到全體常任理事國首肯，反而更會加深伊朗的敵意，加快發展核武，對阿拉伯地區的政局穩定絕無幫助。

根據2015年由伊朗、俄羅斯、中國、德國、英國、法國和美國簽訂的協議規定，伊朗將以不再發展核武器為條件，以換取解除禁運，惟這項包含在安理會《第2231號決議》的條款，將於本年10月失效。

雖然美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早在5月9日表明，華府「將行使所有外交選擇」以擴大禁運，但就中、俄兩國與伊朗的關係和戰略利益，美國欲借安理會之名延長禁運，肯定難以得到北京和莫斯科的同意。不過，剛離職的國務卿高級政策顧問胡克（Brian Hook）5月在《華爾街日報》發表的文章，已清楚表明華府的立場和盤算。胡克指「美國將以某種方式確保（武器禁運）仍然存在」，「假若美國的外交政策遭到否決，美國仍可保留其他方式，延長武器禁運的權利⋯⋯」換句話，即使美方在2018年一意孤行退出「伊朗核協議」（JCPOA），華府亦可繞過安理會這個冠冕堂皇的機制，單方面制裁德黑蘭。

2018年5月8日，特朗普宣布美國將會退出伊朗核協議。（路透社）

縱然在21世紀發展核器不但看似不合時宜，且是橫蠻無理，但解決核問題之道，亦不能全然靠脅迫和恫嚇，而是需要了解兩國在歷史觀的差異。對一眾西方國家而言，伊朗暗底裡發展核器，即使算不上是小布殊所指控的「邪惡軸心」，也會挑起以色列、沙特阿拉伯等鄰國的神經，「破壞地區和平」，對中東這個火藥庫百害而無一利。但這種勝者欲維持現況的歷史論述，難以解構伊朗的國家安全信仰。

須了解伊朗的視角

對於伊朗而言，上世紀有兩件大事，令其認為有需要發展核武。第一件事是美國中情局與英國軍情六處，聯手在1953年策劃軍事政變，推翻時任民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddeq），並扶植親西方的巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）重掌君權，以報復摩薩台將伊朗石油業國有化。第二件事則是1978年爆發伊斯蘭革命，且成立政教合一的政體後，美國不願容讓伊朗成為不受控的區域大國，故煽動和資助本為「眼中釘」的薩達姆（Saddam Hussein）發動兩伊戰爭，最終成為一場長達八年、但高下不分的浴血之戰。

可是，在這裡提出伊朗的觀點，亦不等同支持其擁核，而是要帶出無核化的過程不能全然無視德黑蘭對國家安全的顧忌。對於朝鮮、伊朗，或是卡達菲主政時期的利比亞，這些不願依循美國主導全球秩序的國家，核武不但是弱國來平衡軍事能力的工具，更是國家免遭入侵的防護網。從過去的核談判經驗，信任乃是廢核成功的要點所在，但由於國際關係中沒有無故的恨，而美伊兩國更是半世紀交惡而成的死結，故循序漸進建立互信，如成立官方溝通渠道、邦交正常化，以及互不侵犯條約之類的安全保證，總會比無理地制裁伊朗來得合理和有效。