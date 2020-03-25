【新冠肺炎】疫情下美國與伊朗無謂的面子之爭

新冠肺炎在全球蔓延，不少國家皆出現口罩、呼吸機、病床等醫療物資短缺，但在病人命懸一線之際，美國和伊朗這對世仇的防疫措施仍受對抗心態左右，拒絕接受外國援助。危難當前，病毒無分國界，國際社會應暫時摒棄爭端，同舟共濟，將國民的性命置於位置。

特朗普3月23日出席白宮新冠肺炎疫情工作組例行記者會並發表看法。（Reuters）

雖然美伊這對世仇的國力差距懸殊，但病毒面前人人平等，兩國疫情的發展亦不相伯仲。截至周三（25日），美國和伊朗的確診數字分別位列全球第三和第六，前者錄得5萬多宗確診個案，近800人死亡，而後者則確診逾2萬宗，近2千人死亡。更重要的是，兩國的確診數字的增長暫時未見緩和。

充滿政治猜忌

兩國疫情未見曙光，大抵上都可歸納成兩大原因，一是政府的防疫措施和資源不足，二是民眾的衛生意識薄弱。後者並非一時三刻即能改變，故防疫的重責大多都放在政府身上。可是，即使在資源短缺的掣肘下，美伊對別人伸出的友誼之手仍充滿猜忌和疑惑。

無國界醫生（MSF）曾表示，組織本想在周日（22日）派出9人小組和50張病床，支援伊朗的抗疫工作，惟在該國保守派人士指稱為「間謀」下，計劃最終未能成行。伊朗衛生部長的顧問Alireza Vahabzadeh認為，「由於伊朗已全國動員對抗這種病毒，並充分利用武裝部隊的醫療能力，現在沒有必要由外國部隊（foreign forces）來設置病床⋯⋯」。與此同時，縱然華府沒有視外國援助為間諜遊戲，但特朗普周二（24日）亦強調，「我們永遠不應依靠外國，來維持自己的生存」。不過隨後已有報導，指特朗普同日與韓國總統文在寅通電話時，亦有詢問韓國能否提供醫療設備，儼如自打嘴巴。

對外援的保留

誠然，伊朗亦非全盤拒絕外國的援助。中國紅十字會在上月29日派送一行五人的專家小組和醫療物資抵達德黑蘭後，伊朗不但未有展示敵意，更熱烈歡迎中方的援助，表明願意加強雙方交流合作，借鑒中方抗疫經驗。伊朗作為與南韓同期爆發首波疫情的國家，前者迄今的發展明顯比後者嚴重得多，即便MSF的50張病床難以扭轉疫情，但亦非聊勝於無。畢竟多50張病床，已等同於多50個人可獲得治療的機會。

在疫情蔓延時，兩國無謂的面子遊戲雖然可滿足國內的民族主義者，但同時也會拖累抗疫的工作，更或影響民眾得救的機會。儘管在日常時期，各國的政治互動就像太陽系行星般，按照既定的軌跡運行，各自有其「勢力範圍」和衛星，互相牽制行星的運動，以確保不會因距離過近而發生磨擦，但病毒不是軍隊，也沒有祖國，更不會懂得爾虞我詐的國際政治，而是不分種族、國籍地攻擊人類的免疫系統，並以摧毀生命作結。因此，只要一國疫情尚未平息，病毒的無國界特質亦會使其他國家寢食難安。在全球面對超出政治的威脅時，眾國領袖亦應暫時放下歷史的芥蒂和個人面子，置民眾的健康為首要任務，齊心抗疫。