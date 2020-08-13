保育亞馬遜森林乃人類共同責任

稱號「地球之肺」的亞馬遜森林去年發生火災，惹起全球關注，雖然現時國際社會的視線已被新冠肺炎蓋過，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周二（11日）更表示森林大火是「謊言」，既無視大火尚未熄滅的事實，跟當局的數據亦完全相悖。縱然巴西如同其他發展中國家一樣，均須平衡經濟發展和環境保育的兩難，但全然無視火災的環境影響，亦會有損全人類的福祉。

博爾索納羅周二會吾南美洲的領導人時，否認亞馬遜森林火災的「傳聞」，聲稱觀察員在森林「找不到火種，也沒有四分之一公頃的森林被砍伐」。此外，他同時亦反稱大部分森林仍然屹立的現況，已顯示出巴西有能力獨自保護亞馬遜森林，而火災數字急升是個「謊言」和媒體和外國政府所作的「虛假陳述」，「我們必須以真實數字與其抗爭」。

但據不同機構的統計，亞馬遜森林的實況卻非像博爾索納羅所言般平靜。據德國統計機構Statista指出，亞馬遜森林的火災數目，已由2013年的4萬多宗，躍升至去年的8萬2千多宗，而本年1月至7月，雖然數目比去年同期減少五成，但仍有3萬5千多宗；與此同時，巴西國家太空研究所（INPE）的數字就更為糟糕——單是8月頭10日，INPE已記錄了逾1萬宗火災，較去年同期增長17%。

亞馬遜森林是世界上最大的熱帶雨林，可吸收大量二氧化碳，被認為是對抗氣候變化的關鍵。（Reuters）

其實博爾索納羅「發展至上」和「反環保」的立場早已路人皆見，如他在2018年競選時不但承諾要開發亞馬遜森林，亦有批評氣候變化的科學模型是為騙局。其將保護森林與民族自尊、國際關係博弈等扯上關係，只怕早晚會對森林造成不可挽回的傷害。

先進與發展中國家之爭？

在環境保護的爭議中，諸如巴西等發展中國家一直抱怨，自工業革命而來，全球溫室氣體排放，主要是來自早期毫無節制的先進國家，故要其負起環境保護的擔子，不但會弱化了富有國家的「歷史責任」，同時也忽視兩者在發展水平、限制、應對氣候變化的能力差異，限制一國的經濟發展步伐。這種說法不無理據，但由於氣候變化已是全球不容否認的事實，故博爾索納羅這種自掃門前雪的言論，不但是無謂的面子之爭，長遠更會使極端天氣叢生，嚴重削弱各國的糧食生產能力，最終巴西也會難逃一劫。

縱然森林是巴西發展經濟手到拿來的天然資源，但畢竟亞馬遜已佔全球氧氣供應量兩成，故不論是國際社會或博爾索納羅，也要認清兩者互相依存的關係。博爾索納羅稱火災為「謊言」的危險之處，不但在於逃避環境責任，而是將火災歸咎於他人的「虛假陳述」，以便將巴西人和國際社會置於對立層面，劃出敵我分明的戰線，拒絕其他國家的援助。製造外部敵人除了對鞏固民族團結和支持度略有幫助，不見得能真正解決的社會問題。國際社會若要保護地球之肺均衡地發展，除了口誅筆伐博爾索納羅的消極態度，亦可拿出經貿協議作為槓桿，利誘巴西小心平衡環境保護和經濟發展。