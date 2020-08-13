學運竟敢挑戰王權　泰國社會再臨十字路口？

泰國2月取締未來前進黨後，本來反對派運動亦希望組織示威抗爭，然而因為疫情及政府的限聚令，數月前「紅衫軍」鎮壓十周年悼念活動大多轉為地下或網上，規模大不如前。最近當疫情放緩時，國內示威運動便如雨後春筍。其中1976年曾發生屠殺學生事件的泰國國立法政大學，出現數千名學生集會，高叫「民主萬歲」的口號，反對軍方干政，提出巴育下台、另行大選、重新制憲三大訴求。

此批在民主運動新一章嶄露頭角的泰國新生代，早在年初一場「NMSL」引發的中泰網絡大戰廣為港人所知。其活躍於網絡世界，熱心討論時政，民主信念極為堅實。其抗爭模式極亦揉入年輕人的潮流玩意及流行文化揉入，例如早前與港台網民組成的「奶茶聯盟」，又如一場示威中不少學生便打扮成哈利波特，聲稱泰國正由一群食死徒把持，是時候由所有巫師及民主麻瓜連成一線抗爭。一場示威中亦有學生高舉三隻手指，模仿《飢餓遊戲》中的抗爭者。

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哇集拉隆功成目標

這批十分稚嫩的學生穿着校服挺身而出對抗軍政府，正代表了由鄉村農民為主的「紅衫軍」被擊潰後，新一浪民主運動的面貌。其從反對軍政府在學校重新引入軍法統治時期，對學生從校服格式、頭髮長度、每天清早必須唱頌「愛國歌曲」、兒童節要到軍營學習、必須向泰王行叩拜之禮等，多種高壓統治的嚴苛規條，到反對不斷人間蒸發的反對派人士和學運領袖，漸漸將矛頭指向巴育軍政府，甚至罕有打破以往泰國政治禁忌，公開批評泰王哇集拉隆功濫權專制。

就在法政大學的集會中，學生上台宣讀1932年推翻泰國君主專制的《暹羅立憲革命宣言》，並說縱然今天國家名義上為君主立憲民主，但人民仍活在君主專制之中。泰國學生聯盟提出十項訴求，要求限制泰王權力、廢除最高可判刑15年的不敬罪等，但稱此舉並非要廢除王室，而是捍衛泰國君主立憲的體制。而保守派則視之為天下大不韙，斥責學生示威者公然挑戰泰王權威，又組織反示威要求軍政府鎮壓學生。軍政府則警告學生逾越了議論王室的紅線，勢將面臨政權強力打壓。

事實上在哇集拉隆功2016年繼位以來，種種行徑而令國內外人民瞠目結舌。例如其生性風流，曾四度娶妻，私生活極不檢點，多年前便有一段在奢華泳池派對與全裸入鏡的前王妃的片段流出。其登位之後未有收斂，例如在2019年曾冊封一名美女上校為王妃後，為王室1932年立憲以來首次，卻不及數月後便DQ其所有皇室和軍方銜頭，指其對泰王不忠及忘恩負義。而其在2017年修訂《王室財產法》，讓其全權控制王室資產，又從巴育政府中調走兩支部隊聽憑其個人差遣，都被質疑為越權。

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本由軍隊出身的哇集拉隆功與軍方過從甚密，亦喪失了先王普密蓬當年在民間與軍方之間擔當仲裁的超然地位，其私德不佳亦令泰國王室在普密蓬多年建立的莊嚴形象消弭殆盡。當泰國受疫情肆虐，社會民生凋零時，哇集拉隆功卻不見蹤影，長期與後宮佳麗在德國高級酒店酒池肉林，更令人民強烈不滿，「#WhyDoWeNeedaKing?（我們為何需要國王？）」更成為社交網站熱門標籤。

泰國王室向來坐擁權威，惟短短幾年間由普密蓬四海歸心的崇高地位一落千丈。如今哇集拉隆功離心背德，學生運動冒大不韙挑戰王權，或成局勢的分水嶺。泰國人會否接受學生劍指王權的主張？這場運動又能否由學生為主，擴展到社會各階層？但若向來支持他信、反對巴育的「紅衫軍」加入助威，亦或會令泰國陷入原本的政治鬥爭之中。泰國要走出胡同，不論是來自學生運動或反對派的聲音，巴育政府都不能不聆聽之，尋求政治上之和解。當泰國年輕一代出現政治醒覺，當權者又醒覺了沒？