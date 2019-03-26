泰國五年來首度大選　「城鄉矛盾」怎破局？

泰國周日（24日）舉行全國大選，是2014年軍方推翻時任總理英祿以來首次。初步點票結果顯示，親軍方的公民力量黨得票，稍多於與另一前總理他信（英祿兄長）關係密切的為泰黨。由於軍方在今次大選前，早就壟斷上議院，獲其「加持」的現任總理巴育相信可以留任。 長期以來，泰國城鄉矛盾嚴重，他信和英祿由於推行有利農民的政策，先後在2006年和2014年遭軍方奪權。今次公民力量黨和為泰黨得票差不多，反映城鄉矛盾格局大體維持，要「破局」似乎不易。

在已經點算的94%選票中，公民力量黨和為泰黨，分別取得約770萬票和723萬票。選舉委員會周一（25日）宣布下議院350席初步選舉結果，為泰黨獲138席，公民力量黨則獲96席；而按比例代表分配的150席，則暫未確定，最終結果將在5月9日公布。

值得留意的是，總理一職由上、下議院全體750名議員選出，由於上議院250席均由軍方委任，公民力量黨只須在下議院取得126席，巴育便可順利連任。

巴育通過軍事政變上台以來，泰國城鄉矛盾依舊嚴重。（路透社）

自從他信在2006年倒台以來，當地每次大選總離不開「他信」，反映其政治能量不容小覷，身處國外卻繼續呼風喚雨。例如在盛產大米的泰國東北部，好些選民至今懷念他執政期間推行的大米補貼、平價醫療福利、「每村百萬銖貸款」等政策。相比之下，軍政府五年執政似乎沒有多大建樹，農民抱怨負債上升，生活品質倒退，日子過得不易。

當然，軍政府並非沒有推動有利農民的政策，問題是成效不太明顯。2016年，巴育政府公布「泰國4.0」發展戰略，旨在通過科技創新，推動國家經濟，特別聚焦農業、工業、醫療科技和公共衛生。巴育曾在2017年說，泰國陷入「中等收入陷阱」逾三十年，國家前路茫茫，是時候協助所有行業，特別是農業升級。以目前的情況來說，儘管不能說軍政府幫助農民的措施毫無成效，但顯然未去到讓他們「忘記他信」的程度。

他信目前留亡海外，但他在泰國國內仍然甚孚民望。（路透社）

必須指出，巴育今次看起來獲得選民授權，但這種授權實際上基於極不合理的政治門檻。例如與他信家族私交甚篤的烏汶叻公主，竟在選前遭取消參選資格，外界難免覺得，當局偏袒現政府；而上文提及的上議院，亦是根據軍方起草的憲法，在缺乏足夠民意基礎下，獲授權參與總理提名和表決程序。

倘若巴育順利繼續執政，他的責任自然是「搞定」農民，讓他們過上好日子。具體方法包括：增加對泰國「4.0」戰略的資源投放，也可通過計劃中的四條高鐵線，打通曼谷至廊開（東北部）、清邁（北部）、華欣（南部）和羅勇（東部），帶動偏遠地區發展，從「質」的層面改善普通民眾生活。泰國政府若不採取類似的治本方法，減少甚至消除農民不滿，政治對立只會繼續上演。泰國政府理應坐言起行，展現魄力，破除城鄉矛盾。