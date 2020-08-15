内地倡節約　首當其衝的吃播潮流

國家主席習近平7月表示「國內餐飲浪費現象怵目驚心、令人痛心」，及要求各地「制止」餐飲浪費行為後，各官媒強力宣導行「節約糧食」等觀念。首當其衝的便是近幾年在網上興起的吃播博主。

周二（12日）「央視新聞」點名批評在網上大受歡迎的「大胃王吃播秀」，痛批某些直播主浪費糧食及誤導消費等。隨後，抖音、快手等短片平台也迅速跟進，不僅在搜尋「大胃王」、「吃播」等關鍵字時會出現「文明吃播，珍惜糧食」等提醒標語，更有不少相關類別的知名帳號遭到下架。

國內受韓國吃播文化影響，吃播節目在2015年、2016年左右逐漸走紅。短片平台快手發佈的《美食白皮書》中顯示，2019年1月1日至9月20日，美食垂類累計短片6億條，播放時長超過800億小時；同年美食製作也成為抖音最受歡迎的知識門類。

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吃播產業鏈龐大

吃播走紅，背後不無經濟利益。吃播博主通過品牌合作、廣告植入、到店試吃、綫上直播賣貨等方式將流量變現，吃播博主收益好時，一個月收入能過十萬。根據《2019淘寶美食直播趨勢報告》顯示，美食直播已成為淘寶吃貨經紀的新風口，僅2018年淘寶美食直播就超過16億人次瀏覽，直播間賣出的美食同比增幅超400%。同時，據艾媒網《2019年中國休閒食品電商行業研究與發展報告》顯示，2018年中國休閒食品電商市場銷售額為621.3億元，增速達到23.4%，而吃類商品網上零售額增長達到33.8%，且有不小的增長空間，吃播與綫上食品銷售的產業效益仍有很大空間。

但為爭奪流量與用戶，吃播節目在激烈的競爭中出現了浪費食物，甚至以獵奇吸引眼球、傷害健康的内容。比如不少吃播博主被指出利用「催吐」、只嚼不嚥等方法，表演「大食」，造成食物浪費。因此，吃播節目是否可以放任不理，抑或要作出適度規管，是不得不思考的問題。

近日内地各官媒強力宣導「節約糧食」等觀念。（微博圖片）

政策過猶不及

然而，規管的方法有很多種，也要顧及民眾網上的表達自由，而且規管的應該是政府還是網絡平台，也是要有智慧地處理。早前不少播主爲了吸引眼球以巨辣、生吃等血腥、有害健康的方式為賣點，快手平台便針對吃播類視頻進行整改，明確劃定吃播内容違規範圍。

在吃播以外，官方若然為了打擊糧食浪費問題，一刀切收緊所有規範，則未免反應過度。比如武漢餐飲協會響應號召推出公式化N-1點餐模式，即10人只能點9人份量的菜，亦引來不少爭議。不同人的食量不同，不同餐廳、餐品的份量也不同，「N-1」的僵硬模式忽略了這些個體的差異和彈性，令人反感也就不足爲奇。但比如鼓勵商家增設半份、小份點餐模式，更具彈性則大受歡迎。公共政策過猶不及，透過針對性調整、以誘因等方式來鼓勵或減少某些社會行為，往往能更有效達到政策目的。