病毒通知程式可以是科技防疫的第一步

有報章報道，政府向政府部分資訊科技供應商及大學機構發出招標文件，尋找承辦商研發應用程式和支援服務，識別新冠病毒確診者的社區緊密接觸者，計劃於本月內推出。若然每人能夠交出一點生活訊息，令周遭社群提高警覺，保障整個香港的公共健康，未嘗不是好事。為了鼓勵市民使用，政府以及程式開發商要加強保證訊息包括只能用於通知疑似患者接觸者，收集最少量資訊等。

少數國家如英國、法國、挪威等，認為政府使用集中式追蹤App較能掌握疫情。圖為挪威衞生部門推出的追蹤App。（Getty Images）

新西蘭例子宜參考

在疫苗普及之前，抵抗新冠病毒傳播的最佳方法，是及早檢測、隔離和診治。報章引述消息，該招標要求承辦商開發一套「曝光通知」（exposure notification）系統及應用程式，率先鼓勵的士、醫院、老人院、政府機構及辦事處等場所安裝，並設立「場所二維碼」。市民自願下載程式，並在進入場所前掃描二維碼。手機會自行記錄場所地點，當用家確診時，便可從程式檢視地點，通報衞生署後，由政府透過系統發送給曾於同一時間同一地點出現的用家，呼籲用家檢測，阻止病毒蔓延社區。

報道沒有詳細交代程式運作，但若參考新西蘭的例子，其應用程序由國民自願下載和使用，絕大部分控制提供個人資料的權在用家手上，在電話儲存的資料會在31日後刪除。

相比起全球定位和藍牙追蹤，場地二維碼記錄的訊息量較少，這會削弱追蹤功能，但較難取得用家完整行蹤。私隱憂慮一直困擾外地，即使外地疫情較香港嚴重，程式下載量持續低於政府預期。香港社會高度政治化，不少市民因為對病毒檢測抱有戒心，相信更加警惕安裝手機程式。若應在設計及技術上予社會更大信心，有助提高使用率。

英國NHS正在南部Isle of Wight測試集中式追蹤的手機App，但面對私隱爭議下仍有可能轉用分散式。 ( Getty Images)

解說清楚尤其重要

使用率愈高，防疫效果愈明顯。新西蘭在過去幾個月疫情受控，程式的使用量一直偏低。截至8月10日，只有逾64.64萬個登記用戶，佔該國500萬人口的一成多。隨後幾天重現本地個案，程式才火熱起來。在8月14日，用戶增至117萬，一天的掃描量增至近70萬次。可惜，該宗確診個案的感染來源未明，之前的低下載量或許不利追蹤感染源頭。因此，當香港版本開通時，政府須在感染人數低時把握時機推廣，當疫情大爆發時才力推就失去追蹤先機。

對於香港擬製的版本，政府和承辦商要留意程式多少步驟是徵得確診者同意才進行，會否提供私隱影響評估，會否鼓勵軟件開發商開源程式碼以讓同業評估得知程式的保安程度，會否制定程式中止使用的條件，及儲下的資料會如何處理。

疫症來襲，各地實行嚴格的社交距離回應，但這方法難以長用。要社會經濟活動與傳染病共存，恆常的健康記錄和檢測，成為世界新常態。要市民願意放下私隱圍牆，政府和科技商既要開誠布公，也要在政策說明上做得更好，以免被政治化的民情牽着走。