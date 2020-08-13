【新冠肺炎】確診人數回落　社會不能掉以輕心

香港第三波新冠肺炎疫情持續一個多月後，近日新增確診數字維持在雙位數，呈回落跡象。但這是否代表此輪疫情已受控制？

新增確診個案回落至100以内，但數字仍有波動。周二（11日）確診33宗，雖為27日來最低，但周三升近一倍至62宗，同日有28宗源頭不明，證明社區傳播鏈仍未完全切斷。此際可謂疫情走向的分野，若過早鬆懈，易使疫情再次升溫。

現時除去正在維修和消毒的單位，香港可即時使用的檢疫單位為602個。然而由於駿洋邨第一、二及三座預計檢疫用途只延至8月中，因此駿洋邨交付後，檢疫單位將欠約470個。也即是説，一旦社會因新增確診的暫時下降而提早放鬆警惕，疫情反覆後將面臨較之前更嚴峻的局面和考驗。一方面政府要加緊完工竹篙灣的額外700個檢疫單位，另一方面社會上下亦勿在此時泄氣。

竹篙灣的檢疫中心首批800個單位提早7月18日正式投入運作。（陳肇始FB圖片）

加強追蹤 擴大檢測

按照專家袁國勇的估計，最快也要再過約一年才能等到有效疫苗普及。因此，至少這一年期間，政府對防疫措施的張弛把握至關重要。檢討第三波疫情的爆發，政府四個部門沒有統計豁免檢疫人員的人數和過境次數，導致政府和專家團隊難以監察疫情趨勢，及時做出調整。且第三輪疫情7月初已開始爆發，其後每日都有雙位數新增且有大量源頭不明個案，然而政府直到7月20日才宣佈在家工作，有欠及時。因此，在疫苗普及之前，政府必須建立更系統、統一的防疫數據的記錄和監察，以便做出最及時的調整，避免大爆發帶來的經濟、人力損耗。這其中尤應吸取教訓的是在豁免檢疫人數、原則上加强控制，以免重蹈覆轍。

其次，內地及英國的經驗均說明了，擴大檢測能減低疫症傳播。目前內地專家已來港分享經驗，政府更應把握目前疫情回落的時機，按群體、按需要，逐步擴大檢測甚至建立長期機制，每隔一段時間為市民檢測，找出潛在患者，讓社會及經濟能在低風險的情況下運作。