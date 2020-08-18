【新冠肺炎】擴大檢測需要醫護配合

政府計劃在本月下旬推行「普及社區檢測計劃」（下稱全民自願檢測），為期兩星期。至今不少細節尚未敲定，人手安排、防護設備及採樣模式等方面若有困難，政府及醫護界應合力解決。

擴大檢測範圍，首先要解決人手問題。市民自行採樣會提高假陰性的風險，採取應該由受過一定訓練的人員負責。政府發給西醫工會的通知亦指出，採樣將全由醫護操作，並計劃招募2000多私家醫生、護士及牙醫協助採樣工作。據悉，業界周日（16日）已收到報名表。

政府初步醫護津貼為時薪300至800不等，西醫工會則提及時薪2000元會較有吸引力。雖使私家醫生是高收入行業，但為市民採樣檢測乃為了社會福祉，甚至可以說是一種社會服務。再者，疫情乃全社會共同面對的逆境，不少市民甚至連飯碗也不保，醫護作為社會上受人尊重的專業人士，若能在此艱難時刻盡力配合，擴大社會檢測，也會贏得掌聲。

政府擬時薪最高800元請私家醫護協助採咽拭子樣本。（資料圖片／羅國輝攝）

政府可招募醫科生

另一方面，醫護人員的工作安排及保障也是重要的。目前政府發給醫學會的通知，只列明會為參與者提供手套和手術用口罩，仍未回覆會否提供防護衣和N95口罩等。似乎政府對相關的工作並沒有良好的規劃，亦有許多環節欠缺考慮。政府需與業界和專業人士協商，提過制定恰當的工作安排，鼓勵醫護人員加入。

同時，考慮到目前香港的實際情況，政府無法在擴大檢測的同時配合凍結社區人口活動，因此大規模檢測在愈短的時間内完成愈好。人手方面，政府可與醫學院及訓練機構聯絡，讓更多的實習醫生、實習護士等參與，進而在短期內補齊人手短缺。

擴大檢測規模理論上能夠篩查出潛在患者，有利於切斷社區傳播鏈。政府既然決定要推行全民自願檢測，就應下定決心在人員安排、檢疫流程等細節上做好。