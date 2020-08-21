【新冠肺炎】防疫也要防反智陰謀論

韓國近日因「愛心第一教會」的群組感染個案陸續增多，其首都圈成為另一波疫情的重災區，但教會的負責人全光焄不但未有依循當局的指示，居家隔離，反而更在公開場合大放厥辭，稱聲「新冠肺炎是文在寅政府的陰謀」。全球疫情陰霾尚未驅散，民眾除了需要警惕這些既不科學、亦不理性的陰謀論，同時亦要以理性看待防疫資訊，避免以訛傳訛。

在首波疫情中，韓國的防疫工程雖然有目共睹，但隱形病毒防不勝防，該國在3月至8月防疫成果，終被另一宗大型群組感染個案而「破功」。韓國疫情捲土重來，主要是因為首爾的「愛心第一教會」群組已有多達6百多人染病。更甚是，當局對其信徒作檢測時，不單發現樣本呈陽性的比率逾16%，而教會提供的名單更非準確，使至有不少教徒能逃避檢測和隔離，本輪疫情高峰或許尚未來臨。

病毒雖是天災，無人能料，但疫情擴散卻是人禍。據韓國防疫部門指出，教會群組感染個案急升，是由於其教徒無視當局的防疫禁令，連續兩周上街集會，因而大增交差感染的機會。而在本月15日的集會中，教會牧師全光勳更口出狂言，對支持者宣稱「染病也是愛國」、「參加集會染疫也無所謂，有病都會痊癒」，同時指摘總統文在寅蓄意播毒，以阻止他舉辦反政府活動。但全光勳隨後不但亦確診新冠肺炎，同時更因涉嫌偽造教徒名單，以及違反居家隔離令而被當局起訴。

韓國在8月15日有反政府示威。（AP）

沒有人能必然「免疫」

全光勳的言論明顯反智，這類既不理性、又不科學的言論所帶來的危險不能忽略。據《美國熱帶醫學與衛生雜誌》發表的研究指出，「誤傳」（misinformation）關於冠狀病毒的錯誤資訊，如印度有人誤信飲牛尿、食牛糞可防止感染、沙特阿拉伯有人稱駱駝尿和石灰可混合作保護劑，或是伊朗有人以為飲用高濃度酒精，有助身體消毒等，迄今已造成至少800人死亡、近6千人須入院治療。

這些虛構的言論不但在發展中國家大有市場，就連美國也有民調顯示，多達28%受訪者認為微軟創辦人蓋茨協助研發疫苗，是欲藉此在人體植入微芯片，令人啼笑皆非，也反映沒有人或社會可自以為免疫於陰謀論。全光勳因為政治偏見而令疫情大爆發，對各地社會無疑都是重要警惕。

疫情發展至今已有大半年，從各國防疫經驗可見，在疫苗普及化前，保持個人衛生和適當社交距離，是唯一阻止病毒散播的辦法。但除此之外，我們亦要當心疫情的相關資訊，以理性看待一切陰謀論調，避免成為以訛傳訛的工具，在危難中肩負起顧己及人的公民責任。