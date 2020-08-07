【新冠肺炎】「居家肥」挑戰全球　官員可帶頭減磅？

新冠疫情多日出現過百新堵確診，政府部門以及不少企業均已安排僱員在家工作，學生也經歷了悠長停課歲月及提早暑假。伴隨居家隔離而來的肥胖問題在多地出現，香港市民也討論，抗疫期間要如何避免變成「胖虎」。

政府部門以及不少企業均已安排僱員在家工作，學生也經歷悠長了的停課歲月提早踏入暑假。（資料圖片／政府短片截圖）

居家肥胖跨越國界

疫症全球蔓延，各地政府嚴陣以待，分別推行在家工作、居家令甚或封城措施。各地居民被迫留在家中，除了用電腦上網工作，每日生活便是吃飽睡覺再吃飽。不少人留家期間缺乏運動、外賣大點垃圾食物，也讓各地居民縱然避過疫症傳播，也難逃肥胖命運。其中法國調查機構Ifop發現六成民眾體重增加，平均每人增磅6磅；美國最新的《肥胖研究與臨床實踐》亦發現有22%美國人在疫情期間「發脹」5至10磅。較歐美鄰近的日本亦有調查發現同類情況，有40%女性認為自己因為避免外出而變胖。

肥胖不止是外觀形象問題，長遠亦關乎個人身體健康。衛生署防護中心資料指出，以香港華 裔成年人而言，若體重指標（BMI）達25以上便屬於肥胖，可能增加患上慢性疾病的風險，例如高血壓、心臟病及糖尿病等。市民健康程度長遠影響政府醫療開支，也對市民自身做成財政負擔，居家肥胖並非民生小事。而上月25日英國公共衛生研究（PHE）公佈的一項數據亦顯示，肥胖的新冠肺炎患者死亡率會增加四成。

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在家運動 減食「垃圾」

面對伴隨疫症而來的肥胖問題，政府可在居家運動與外賣平台兩方面入手，預防市民在防疫背後的另一健康風險。康文署每年8月舉行的全民運動日因應疫情取消，近日亦推出多條短片示範在家做運動，可惜是短片上載後反應有欠理想。康文署可以在宣傳方面再加努力，甚或可以由高官帶頭，考慮與香港不同運動Yotuber合作推廣在家運動，達致更佳宣傳效果。

不能外出活動在家百無聊賴，相信不少市民間中都會感到「口痕」，不知知覺進食變多。而隨叫外賣的次數增加，市民接觸到多油、多鹽、多糖食物的機會亦因而提高。如何鼓勵市民減少進食垃圾食物，自2015年成立的「降低食物中鹽和糖委員會」亦應有其角色，可研究統籌政府與外賣業界溝通，在外賣平台上宣傳抗疫健康飲食，減少向用家推薦油鹽糖的食物。

英國政府在防疫期間，亦宣布了一系列的「Better Health」全民減肥計劃，包括限制垃圾食物的店舖宣傳，禁止晚上九點前在電視及網絡的垃圾食物宣傳等。減磅前BMI達35的英國首相約翰遜亦帶頭拍片減肥，至今已成功減去14磅。香港政府可以在英國的例子上吸取經驗，在防疫抗疫以上，衛生署以外的其他部門也能夠在疫症期間為市民福祉出一分力，只視乎各個部門是否有心為之。