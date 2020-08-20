海高斯來襲　香港澳門處理大不同

颱風海高斯近日來襲港澳，兩地一度分別懸掛九號及十號風球，威力不容忽視。然而，兩地政府的應對態度卻是截然不同。澳門行政長官賀一誠積極行事，高調提醒市民戒備，特首林鄭月娥卻沒見蹤影，似乎未有把握建立領導力的機會。

海高斯襲澳，澳門一度於周三（19日）清晨五時懸掛十號風球。澳門氣象局表示，是次颱風風力、風速高，甚至較2018年山竹為高，只僅次2017年的天鴿。因應颱風的威脅，澳門行政長官賀一誠到民防行動中心，聽取各部門領導匯報應對颱風吹襲的工作部署，了解其工作及市面的情況。另外，他亦指示慎防再有嚴重水浸事件發生，擔心市民因政府警報訊號不足而存僥幸心態，並要求相關部門確保颱風期間供水供電的安全。

海高斯襲港，天文台一度發出9號烈風或暴風風力增強信號。（梁鵬威攝）

一個風球 兩種態度

相反，海高斯襲港卻似是「無聲無色」。這不是說海高斯的威力有限，海高斯的最高陣風高達每小時129公里，而且變化速度極高，香港天文台由發出一號風球至九號風球的時間僅為接近22小時，為歷來熱帶氣旋之中的第四短，天文台亦直言大部分電腦模式難以捕捉海高斯的迅速增強及實際強度。而是特首林鄭月娥「無聲無色」，跟賀一城的做法截然不同，完全沒有就颱風來襲展現應對。

澳門政府嚴陣以待，無非與早年天鴿帶來的破壞有關。2017年8月颱風天鴿吹襲港澳，更成為澳門50多年來風力最強的熱帶氣旋，結果造成最少8人死亡、150餘人受傷，市內供電供水、交通嚴重受影響，有市民形容市內情況猶如「淪陷」一樣，澳門保險業公會亦估計風災所造成的經濟損失超過數十億澳門元。就此，政府的預警、應變能力大受批評，時任氣象局長馮瑞權更因而「下台」。

但是香港2018年也有山竹襲港，縱使天文台已預告山竹威力屬十號風球級數，其實際威力卻是震攝社會上下，顯然相關預警未足警告。雖然未有造成死人命死亡，但亦錄得458人受傷，而事後多區塌樹所造成的交通問題，更是引來全城哄動，社會一度熱議風災後應否「返工」，而林鄭班子因風後應變受嚴厲批評。

領導力待重拾

當然，從事後孔明的角度來看，海高斯襲港影響有限，或許有人認為毋須大驚小怪。但正如前述，颱風速度、威力迅速萬變，難以準確預測，這更需要政府部門提高警覺，除了須緊貼颱風發展作出應變，事前更須作好萬全準備，防範於未然。海高斯為本港今年首個「九號波」，林鄭班子既無展然足夠的重視，也錯失了一個樹立領袖形象的機會。

自新冠肺炎爆發，港澳兩地應變效率、工作一直備受比較，而港府予人的印象往往較為遜色。澳府在疫情期間，仍不忘做好其他關乎民生的工作，也是值得學習。過往香港一直被視為優秀都市，如果卻不少事情都反過來要參考澳門，實在叫人失望。