【立法會延任】泛民要有自己的原則立場

民主派就應否續任立法會議員而內閧，議會陣線朱凱廸和人民力量陳志全主張辭任，民主黨則傾向留任，「抗爭派」和溫和派之間的爭議，或會以周五（21日）公布的民調為決定性因素。民主黨在周四（20日）宣佈將會遵從民調結果決定去留，但這是否就是一個負責任的態度？早已退居二線的民主黨創黨主席李柱銘較早前表明，倘若自己仍在議會內，即使明知民調不會支持延任，但他的良心卻不會容許自己退下來。相比現任民主黨議員，李柱銘更有原則和立場。

在實行選舉式政治的地方，民意被視為至高無上，它決定政治人物的去留、政策的制訂，以及國家的發展方向。可惜，許多人即使心知肚明，卻不願承認民意可以是具爭議性的，也可以是扭曲的，甚或情緒化的。英國脫歐的例子就充份表明，人民因對生活品質下降有所不滿，繼而作出輕率的決定。若然民意對某些議題的看法並未成熟，自然是不可恃的。

以香港的情況來看，如果民意要求民主派退出議會，堅持所謂「抗爭」，是不是就會比留在議會好？是不是就會引領香港走向更好的未來？答案顯然沒有那麼簡單——最近一年的抗爭是許多人認定的「民意」，但我們除了「爭取」到對「港人治港、高度自治」產生消極效應的《港區國安法》，究竟爭取了什麼？

尊重民意≠順從民意

民意確實要尊重，但尊重不是順從，那只是對尊重的庸俗理解。真正負責任的政治人物既要傾聽民意，也要對社會曉之以理，鼓勵民意朝着合乎公共利益的方向發展。什麼是香港最大的公共利益？就是「一國兩制」的有序推行。要做到這樣，一方面要有民主派，特別是溫和泛民的參與，另一方面要有要中央支持。而從中央沒有置泛民於絕境、容許他們續任來看，它顯然希望泛民能夠與「抗爭派」保持距離，擺脫近年政治掛帥、為反而反的作風，重新成為一股建設香港的力量。

李柱銘早前因為批評「攬炒論」而受到「抗爭派」責難，他最近呼籲民主派留任議會亦被指為「歪理」。其實，類似的批評完全昧於形勢——當中央可以通過《港區國安法》迅速平定香港亂局，抗爭路線顯然已走入死胡同，既然如此，「抗爭派」究竟還要胡思亂想到何時？當然，這不是說民主派留在議會就要事事順從政府，相反，他們必須要有自己的立場和原則，不能被「抗爭派」牽着鼻子走之餘，亦要把處於亢奮狀態的民意引入正軌。只有這樣，香港才不致於繼續內耗。