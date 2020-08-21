德國擬推新例「強制遛狗」　香港想學也學不來？

近年動物權益屢受各國政府關注，除了防止虐待動物，確保動物生命不受威脅之外，部分外國政策甚至會更進取地考慮到動物福祉，要求寵物主人對其寵物負起更明確的積極責任。近日德國農業部長洛克納（Julia Klöckner）便表示將考慮推出新法例，要求國內狗主每周須遛狗兩次。

德國當局公布「每日遛狗兩次」、「每次不少於一小時」之類內容後，國內也有些爭議。例如有當地民眾表示不希望在炎熱夏天帶同狗隻每日散步兩次，也有市民明言擔憂如何執法，「鄰居會懷疑我散步的時間太短然後報警？」部分貓主更擔心日後每周更換貓砂的次數也會受法律限制。但不論如何，德國的立法建議態度積極，從動物保護及民眾生活質素角度看，大方向可取。

香港工時長 放狗如奢侈

德國計劃推新法例，建基於德國有研究發現，國內逾900萬隻犬隻並未得到足夠的運動時間與外界刺激，例如狗隻與其他動物、大自然或與人類的活動交流。決策者可以更進取地考慮到動物福祉，而非將動物權益限於「生存以上」，這一方面值得香港在訂定《動物福利法》時加以學習，引入條文列明寵物主人的照顧責任，改善動物的生活條件。

但是若想在香港推行類似法例，可謂相當困難。試想像，德國除了要求狗主遛狗，同時計劃禁止長期栓禁狗隻，不准全日獨留狗隻在家，也可能要求主人一日數次照顧「毛孩」。香港的狗主不是不想，但港人工時長，辦公室又一般禁止寵物，港人難言兼顧寵物與工作。

香港可以學習甚麼？

德國例子或許「走得太前」，香港難以照單全收，但其保護動物的進取態度，仍然值得本港當局反思。香港推動《動物福利法》立法多時，無奈至今立法無期。一方面漁護自然護理署應盡快推動立法，保障動物的基本福祉，但另一方面，德國例子也正說明改善動物生活同時，單靠立法其實難以成事。

德國報告指出狗隻需要有充足的活動量，需要有足夠的外來刺激，而以香港對比德國，香港飼養狗隻的條件可謂相當嚴峻。本港居民的居住空間普遍有限，狗隻留在屋內活動量自然不足，狗主需要帶同狗隻出外散步，才能確保狗隻有足夠活動量。

香港有香港的環境限制，難以提出如德國進取的動保政策，但這也不是當局步伐緩慢的藉口。現時容許狗隻進入的寵物公園只有48個，部分狗主被迫「偷偷」帶同狗隻到不歡迎狗隻進入的公園活動。康文署尚可為本港狗主著想，着手增建寵物公園，甚或研究停止限制寵物進入公園。本港寵物的活動空間有限，尚待當局着手改善。