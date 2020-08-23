「一國兩制」寄託香港未來

民主思路委託中大香港亞太研究所於6月進行民意調查，結果顯示雖然分別有59%及62%市民認為「兩辦」就香港事務發聲，以及全國人大常委制訂《港區國安法》對「一國兩制」造成壞的影響，但認為2047年後應該延續「一國兩制」的多達77%，數字較去年10月增加3.7個百分點。顯然，縱使香港在過去一年經歷嚴峻考驗、縱使為數不少的人對前景感到沮喪，但主流民意依舊把未來寄託在這憲制安排上，反映香港人務實理性的一面。

無論對中央或香港來說，「一國兩制」均是切合現實的選擇。對中央而言，落實「一國兩制」有助推動國家治理體系與治理能力現代化，這會帶來多方面的好處：既可妥善處理香港問題，亦可為解決兩岸問題提供經驗，甚至可在內地高速發展因而累積不少矛盾的情況下，為內地當局在認識自身問題上增加一個視角；而對香港而言，支持「一國兩制」的原因就更是簡單不過——市民抗拒「一國一制」，而脫離中國主權又是異想天開，那「一國兩制」就是唯一。

無可否認，「一國兩制」的實踐確實出了問題，這與部份市民和中央對「一國兩制」的定義和實踐方式存在不同理解有關。多年來，許多香港人習慣了陸港區隔的「一國兩制」，習非成是，導致國家觀念長期難以在香港落地生根。可以說，《港區國安法》的實施令市民首次感受到國家在特區的真實存在，同時也戳破了浪漫的「自決」、「港獨」幻想。

「一國兩制」撥亂反正

約六成受訪市民認為「兩辦」就本地事務發聲，以及全國人大常制訂《港區國安法》會對「一國兩制」產生負面影響，這種評價其實可以理解。因為根據「港人治港、高度自治」原則，香港應當處理好自身事務，包括內會風波和維護國家安全，本來就無須中央費心。但既然中央「出手」已成事實，包括港府在內的所有持份者應當全面檢視不足，積極應對，把近年備受質疑的「一國兩制」撥亂反正。

要在2047年延續「一國兩制」不可能沒有條件，那就是這個憲制性安排必須對陸港兩地持續帶來好處。香港人應該怎樣做？務實的做法，在於自我理順，不要把自己置於與中央「對抗」的位置，尤其不要在中美冷戰之中選錯隊——這只會加劇中央對港人的猜疑。只有在市民真正接受中國主權的前提下，香港才可在保存自身特色之餘，又可借助內地的發展機遇，推動自身發展，為香港人特別是年輕人帶來更多好處。

有關「一國兩制」的質疑肯定還會有，這就需要我們以明智的手法去處理。既然民調證明許多市民心存疑慮，政府就要向市民證明只是過慮。這項工作確實不容易做，但不得不做。當然，單單「釋疑」還不足夠，港府還要盡快開展全方位改革，解決長期困擾民生的種種問題。只有這樣，「一國兩制」才不會淪為政府管治不善的替罪羊，市民才會相信這個家園是值得安身立命的。