【港區國安法】社會須回到「一國兩制」框架內

警方新成立的國家安全處周三（29日）首次上門拘捕，共拘捕三男一女學生，據報他們與社交網絡上一個鼓吹建立「香港共和國」的組織有關，涉嫌違反分裂國家罪及煽動他人分裂國家罪。案件將如何發展、被捕者會否被定罪，言之尚早，但法律界線實在是社會必須認清的。「港獨」、「自決」等為法律和政治上所不容，年輕人也不應該再在這些無聊議題上虛耗光陰。社會應該盡快重返「一國兩制」的正確道路上，這才是香港的未來。

國家觀念在香港長期缺位，以致回歸多年陸港兩地還是離心離德，近年許多示威者高舉港獨旗幟、盲目抗拒來自內地的一切、甚至呼籲西方損害香港利益，都能說明這個問題。中央基於維護國家安全的考慮，替香港訂立「港區國安法」，縱然不是理想狀態，但也有助糾正國家觀念在香港的模糊狀態。可以說，立法後市民實在地感受到「一國」原則在香港存在，也提醒市民「兩制」必須建基於「一國」。

事實上，「港區國安法」的效用立竿見影，法例生效後違反相關法律的活動幾乎銷聲匿跡。今次被捕的鍾翰林，其擔任召集人的「學生動源」早在國安法生效前解散，反映這個組織自知可能違法。它在7月中旬於facebook專頁轉載美國分部，提及「推動香港走上獨立建國之路」的帖文，估計是心存僥倖，覺得只要是海外分支便無須承擔法律責任。如今鍾翰林被捕，涉嫌違反分裂國家罪及煽動他人分裂國家罪，說明執法部門盯得非常緊。

「港獨」只是幻象

當然，在「港區國安法」生效後，仍然有含糊之處，例如市民將來能否公開悼念六四，或怎樣構成煽動元素，目前來看就不是很清楚。但另一些問題是毫無爭議的，例如若有組織主張「港獨」或建立「香港共和國」，就會觸犯「港區國安法」的分裂國家罪。中央政府及香港政府已三令五申，把維護國家統一、反對分裂等大原則講得非常清楚，在此情況下年輕人若仍以為可以推動「港獨」分裂中國，只能說是少不更事，活在幻象之中。

基於歷史和現實原因，香港主流民意不接受「一國一制」，而「港獨」又是不可能的幻象，那就應該腳踏實地，思考如何把近年遭遇挫折的「一國兩制」撥亂反正。只要大家在「一國兩制」的基礎上展開行事，國安法便不必頻頻引用，甚至可以備而不用，自然沒有下一個人因此被捕。誠實接納香港是中國一部份的事實，才有利於這個家園的長遠發展。