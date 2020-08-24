【新冠肺炎】堂食禁令或鬆綁　政府可設防疫指標

晚市堂食禁令原訂於本周二（25日）屆滿，由於近日疫情終見緩和，局部放寬防疫禁令指日可待。然而，在放寬同時政府應設定更多限制條件，減低食肆再現群組感染風險，並要為疫情未來踏入反覆期時，制定客觀的防疫指標，以提升應變能力。

7月爆發第三波疫情後，本港周一（24日）錄得九宗新增個案，這不但是第三波疫情的低位，亦是自7月3日以來相隔51日再錄得單位數增幅，滿足了局部放寬防疫措施的先決條件。

港人已持續逾半年戴口罩過活，沒有晚市堂食的日子亦經歷逾一個月，在公園等地方吃飯的畫面已不罕見。（盧翊銘攝）

縱然疫情迄今尚未遠去，但在經濟窘困下，港府欲有條件地放寬食肆晚市，箇中亦有平衡飲食業的存亡和抗疫的需要。自港府上月禁止食肆「晚六朝五」堂食的措施推出，除了不少基層和情侶因土地或工時問題須席地用餐，晚上街上人流大減，也使多數食肆生意慘淡。即使本港素來有大量「無飯家庭」須靠外賣醫肚，但這亦不見能補足堂食禁令的影響。

「執枱專員」有助防疫

據政府上月公布的失業率數字，零售、住宿及餐飲服務業的失業率，已衝破2003年沙士的數字，其中餐飲業的就業不足率為8.2%，失業率更高達14.8%，惟數字仍未反映上月推行堂食禁令的影響。因此，有消息傳出港府正研究要求食肆增設「執枱專員」和改善換氣量，作為放寬食肆禁令的條件，固然有其平衡經濟和防疫的考量。

本港多宗社區傳播的起因，皆是衍生於食肆的聚餐活動，故如何保持適當的社交距離，就成了港府須仔細規劃的首要要項。撇除現行的措施需要維持，如限制顧客數目為座位數目一半、每枱不可多於四人同座，港府亦可考慮規定所有顧客須向同一方向就座，或不准民眾在食肆外輪候座位等。除此之外，雖然有傳當局將新增室內換氣量的要求，但如何量度換氣、執法安排，甚或會否強制食肆須滿足要求後才能營業等諸多問題，港府亦要預早開誠布公，讓業界及早準備。

觀乎這大半年的防疫漏洞，港府除了在好些措施改弦易轍，忽略民生所需，同時亦欠缺重啟經濟活動的客觀指標。由於新冠肺炎對全球的威脅，要等疫苗普及化才見曙光，期間疫情再現反覆不出為奇，故港府在決定防疫措施的鬆緊時，或可參考確診數目和源頭不明個案的比率，再作定斷。這不僅是防疫上較安全、較可預測的做法，同時亦可預早讓業界和民眾預視到當局的動向。