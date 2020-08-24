【新冠肺炎】保就業「一個崩也不能少」

「保就業計劃」向僱主發放補貼，要求僱主在申領期間不作裁員，實情不少上班族被迫放假、開工不足，收入大不如前。保就業計劃一面希望保住僱員就業，一面忽視僱員生計；一面要求所有補貼須用於支薪，但又一面認為僱主不會全數用於支薪。勞福局局長羅致光為保就業計劃解畫，竟再次反對資助落到僱員手中，實在令香港市民聽得摸不着頭腦。

勞福局局長羅致光指「保就業」的重點是保住僱主及僱員之間的關係，而非保收入。（資料圖片）

「保就業」思維混亂

勞工及福利局局長羅致光周六（22日）在電台節目上表示，僱主在取得補貼後，若果將這一筆錢「一個崩也不少」全數發放給員工，僱主便沒錢交租、關門大吉。他又認為若規定僱主如實申報發放薪金的資料，相信有一半正在申領補助的僱主會放棄申請，寧願結業。然而計劃既要求企業承諾「把政府工資補貼全數金額用於僱員工資」，僱主本來便應「一個崩也不少」將補助交到僱員手上。政府既要審批資助，僱主如實申報支薪資料更是天經地義。

本來應為保障勞工權益努力的勞工及福利局，在勞工生計大受打擊時反而站在僱主角度，廣大勞工在疫症之下應如何自處？羅致光言下之意似乎是給予企業的補貼到了員工手上「少了幾個崩」，甚至自知道部分僱主未必如實申報資料。若然如此，勞福局的當務之急是改善現況，從發放方法及審批程序入手，要求僱主如實申報資料，讓補助直接落到僱員手上。計劃打從開始便規定補貼全數用於支薪，勞福局在保就業的討論上突然考慮僱主能否交租，可謂「九不搭八」。

8月21日，特首林鄭月娥，與陳肇始、聶德權、羅致光、黃偉綸、陳帆、薜永恒見記者，交代全民檢測。（羅君豪攝）

「一個崩也不能少」

羅致光強調保就業資助要讓僱主靈活調動，但疫情以來部分僱主實情奇招百出，不少僱員開工不足、被迫放假，最後無法靈活調動的只有基層的戶口儲蓄。第一期支出逾800億的保就業計劃，有多少基層員工可以感受得到？它或許能保住僱傭關係、維持企業營運，但要維持基層收入，理想仍與現實相差甚遠。

正因計劃違背市民期望，「保就業」才被暗諷為「保企業」、「保業主」。基層生活不受保障，作為僱主反而有勞福局局長關心能否交租、會否結業，對基層而言實在諷刺。第二期「保就業計劃」內容應從根本作出改善，讓基層在疫情之下看見曙光。政府應明確堵塞漏洞，限制兼職代長工、放假當在職的灰色地帶。政府周日（23日）發聲明「補鑊」，指補貼不得作其他用途，但局方仍應從放任企業靈活調動的思維上開始反思——在補貼用法上給予企業過多空間，只會令基層真正到手的資助減少。或許對羅局長而言，給予基層的補貼只是「一個崩」，但對足襟見肘的基層而言，這是「一個崩也不能少」。