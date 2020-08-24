叫青年人洗碗就可解決香港經濟問題？

政務司司長張建宗鼓勵青年人勿揀擇首份工作，指「洗碗掃地是工作經驗」，又相信若能放下身段，願意由低做起，定能打動僱主。此話不是沒有道理，但問題是其作為司長，若仍然執迷「獅子山精神」理論，無視香港就業經濟結構問題，社會焉有出路？

張建宗舉辦首場以「青年就業」為主題的政策專題會議，談討疫情之下怎樣幫助解決本港青年就業的問題。

張建宗在上周六（22日）出席青年發展委員會的網上論壇，主題為青年就業。他指出青年失業率一向高於總體，疫症令兩者差別更大，15至29歲青年失業率達22.1%，遠高於整體的6.1%，有7萬多人待業。張建宗稱政府已經制訂多項計劃緩解，例如增加公務員招聘職位，增加有酬實習計劃，增撥1,000萬元於青年發展委員會協助青年就業等。

洗碗論出自他寄語青年人在缺乏新職位下，勿揀擇首份工作，「洗碗掃地都係工作經驗」，最重要是放下身段，期望管理，腳踏實地，了解實際勞動處境，以表明願意由低做起，肯捱肯學有上進心，打動僱主。

張建宗勸勉年輕人要腳踏實地，別怕由低做起，認為終能有所成就。縱使是做洗碗、清潔工，亦是學習的機會，可以為年輕人提供工作經驗。(資料圖片)

未計學債與家用

洗碗掃地當然是值得尊重的職業，無數家庭靠這兩類工作糊口，養活下一代。司長發言時補充，洗碗掃地是「極端例子」，意即他其實想說一般底層工作。即使如此，大學畢業生薪水低，自己還可節衣縮食，但若然要清還學債及給家用的話，隨時入不敷支，似乎司長完全忽視收入低的影響。過往海內外的研究指出，青年人在經濟差的時候進入職場相當輸蝕，例如較成人容易解僱，工資上升更慢，更難累積收入和資產，加劇社會不平等。

就讀非專業學科的學生，很多也相當勤力，也充滿理想，只是因為沒有一門對應的專業，沒有合理的薪酬，加上碰巧遇上經濟逆境，就在事業競賽中落後。這涉及宏觀的就業市場結構問題，若然提出努力就可成功的是一般市民，尚且可以理解。但此話出自曾任勞工及福利局局長、現任政務司司張建宗的口中，自然令人擔心他是否有宏觀的視野，透過公共政策推動經濟轉型，並為年輕人提供更多發展機會。

政府仍有招可用

疫情反覆，就業市場難望短期復甦，政府各項穩就業措施極其量也是止血。然而，政府仍可以趁機為青年人鬆綁，尤其短期內減免學債。至於中長期，政府要增加職專教育，以增加職業和收入保障。官員仍有空間改革政策，而非只叫人放下身段。

張建宗以為掌握失業數字就等同掌握現況，但其洗碗論就反證他仍然離地，日前兩位局長陳肇始和羅致光也承認禁堂食令是思慮不周之果，致使令無數打工仔冒雨午飯。民生事務失敗，政府何以令市民信服帶領香港渡難關。