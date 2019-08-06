青年不快樂　房屋問題比政治更嚴峻

香港近年瀰漫一股悲觀情緒，年輕人身處此氛圍之中，無可避免會沾染負面感覺。香港城市大學上周二（7月30日）公布一項研究結果，發現在《逃犯條例》修訂風波前，香港年輕人的開心指數以及對生活質素的滿意度，已經遠較新加坡年輕人低。香港政府聲稱會解決青年問題，但過去制定的政策卻藥石亂投，迴避核心問題。隨著港府的管治失效，這個城市只怕難見年輕人的笑容。

房屋問題百孔千瘡 香港青年滿腹憂愁

今年1月至6月初，城市大學社會及行為學系教授黃成榮進行「青年人開心指數研究：香港及新加坡兩地比較」調查，訪問香港及新加坡共2,304名40歲或以下青年人。在滿分為10分的標準下，香港年輕人的開心指數只有6.8分，低於新加坡年輕人的7.48分。研究發現，於11個生活質素項目中，香港年輕人最不滿意的是房屋狀況，僅得3.87分，其次為4.79分的政治及社會和4.87分的環境，均屬不合格水平。

城大於2015年曾進行同類型調查，香港年輕人的開心指數只有6.94分，可見四年後數字呈跌幅，反映香港人仍處於不開心的狀態。當時除了因為「雨傘運動」結束不久，年輕人有悲觀情緒外，住房狀況同樣是導致青年不快樂的首要原因。

香港青年開心指數研究：2015年及2019年平均分比較 2015年 2019年 1) 整體開心指數 6.94 6.80 2) 生活質素滿意度 房屋 3.88 3.87 政治及社會 4.28 4.79 環境 4.78 4.87 醫療保健 5.91 5.48

城大最新研究顯示，港青對各方面生活質素的滿意度，都比新加坡青年人低。（李樂天攝）

年輕人渴望擁有一個「安樂窩」，但政府的房屋措施往往只是蜻蜓點水，未能有效針對結構性問題。首先，政府的房屋政策一直以置業為主導，甚至為了推高自置居所比率，限制公營房屋建屋量。目前公營房屋供應嚴重短缺，新建公屋單位每年不足1.5萬個，未來五年公屋供應量更會斷崖式下跌。根據房委會數字，截至今年3月底，一般公屋申請者的輪候時間已達5.5年，而非長者一人申請者更受配額及計分制影響。

其次，在港府政策失衡和地產商利益主導的情況下，新樓動軏千萬起計已是平常事，想「上車」的年輕人若沒有「父幹」，置業可謂遙遙無期。即使不求置業，只求租住一個安樂窩，租金也嚴重脫離港人經濟負擔能力。地產商愈來愈多「蝸居」推陳出新，但安居遠不只是有一容身之所便了事，而是要能合理生活，滿足基本所需。在這種捱貴租、住蝸居的普遍情況下，下一代年輕人不感快樂，是自然不過之事。

要展現改革決心 須聆聽青年聲音

林鄭月娥在2017年7月1日的就職特首演說中時言之鑿鑿，聲稱「明白年輕一代對前景的迷惘」，承諾「找出事情的癥結，更宏觀地為香港謀劃出路」。然而，她大張旗鼓舉辦一場「土地大辯論」後，最終仍然拒絕接納全面收回粉嶺高球場建屋，亦不肯動用《收回土地條例》收回閒置農地等，完全未能回應社會的住屋訴求。

《逃犯條例》修訂風波引發大規模反政府浪潮，年輕人甚至不顧暴動罪等嚴重罪名，訴諸街頭抗爭，毋庸疑置反映了他們的不滿情緒之嚴重。一方面，這與政治爭議關係甚大，正如城大的調查亦指出，政治及社會狀況是青年最不滿意的範疇之一，值得4.79分。但另一方面，深層次的經濟及民生問題同樣不容忽視，當中尤以房屋問題為最明顯的表徵。政府若仍不肯痛定思痛，徹底改變目前的管治模式，年輕人只怕會愈來愈不快樂，令香港淪為名副其實的悲情城市。