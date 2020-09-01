「韓寶生」事件有如鬧劇

反修例示威者「韓寶生」死了又活過來，澄清自己的名字是「王茂俊」，「韓寶生」只是個誤會。事情不但應該令「黃絲」尷尬，同時更值得我們冷靜地回看這一年來的風波。

去年反修例衝突中，不少人被捕時都會高呼自己的名字，聲言怕「被消失」。警察使用武力的程度無疑有爭議，好些個案甚至是過份武力，但如何令被捕者「被消失」？很多人說，被捕者會成為浮屍。而「韓寶生」就是傳聞中的其中一人。

但原來「韓寶生」只是去年831太子站人聽錯的名字，他本名是王茂俊，亦沒有「被消失」或成為浮屍。他面臨暴動等八條控罪，上月上庭前夕逃到英國尋求政治庇護。

以訛傳訛／散播陰謀？

事情本來就不難理解，試想在一個嘈雜的衝突場面，高喊名字又如何能作準？更遑論同音字不少，相當容易弄錯。再者，被捕者大多有家人及朋友，他們如何「被消失」而不為人知？太子站的事件就是一例，當時有消防人員在場，警員即使執法暴力，但也難以殺害了人而又不為人知。即使是當晚被捕的王茂俊，也向網媒表示他看不見有人被打死。

然而，過去一年就是很多「被消失」傳聞，甚至言之鑿鑿。這既因為市民先入為主地認為警員無惡不作，也可能因為一些人故意散播陰謀論，哪怕說法站不住腳，反正社會在情緒化之下不多人會考究其真實性。

以訛傳訛或許是人之常情，但刻意造謠卻是對社會不負責任。甚至王茂俊也承認，市民若然一再糾纏於市民是否因831遇害，這是對往生者的不尊重。不論是否出於對政府的仇恨，這種做法也是有違社會道德；若然是為了壯大「港獨」等聲音而為之，更是不利於香港「一國兩制」的繁榮穩定。社會應該從「韓寶生」事件中汲取教訓，不能讓政治情緒沖昏頭腦。香港經歷反修例風波及新冠疫情，我們實在需要理性而務實地推動全面改革，讓香港重新出發。