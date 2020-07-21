「七二一」須跟進　警政改革待展開

去年7月21日晚，一群白衣人在元朗站無差別攻擊乘客，其間不單未見警員果斷執法，甚至有警官疑似與白衣人交談。隨着片段在社交網絡瘋傳，「警黑勾結」成為許多人認定的事實。警民矛盾雖然並非源於當晚發生的事，但確實因它而加劇。假如沒有一個令人信服的解決方法，市民心結必然難解。沒有人想看見警民繼續對立，問題是「七二一」事件如何才能成為反思警民關係、推動警政改革、讓香港重新出發的契機？

「七二一」事件過了一年，不少傳媒及市民仍致力重組事發經過，追究各方責任。現在回看，警方當晚的表現確實未如人意，最為人詬病之處，在於執法判斷力很差──白衣暴徒手持武器，成群結隊地犯案，在此情況下，警方竟然在數小時沒有執法，任由襲擊持續。從「七二一」事件來看，警方顯然做不到維持治安、保障市民生命財產。

除此之外，警方在處理事件時的溝通手法亦非常拙劣，給人極差的觀感。當晚的片段顯示，白衣人是施襲者，但時任元朗警區助理指揮官游乃強竟然形容為「兩個陣營打鬥」，彷彿遇襲乘客不是無辜、本身也有份搞事似的。同樣令人失望的是，當晚有警員抵達現場後轉身離去，也有大批市民打999報告但未獲回覆，令人質疑警方是否故意「鬆手」。

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成立「監警版ICAC」

長期以來，香港警察被視為亞洲其中一支最傑出的紀律部隊，可惜近年卻因政治原因而備受質疑。撇除應該在政治舞台上解決的政治爭議，警方理應秉持專業、維護法紀，但在「七二一」這件本來可以彰顯專業性的罪案中，警方無論在執法判斷力，抑或溝通手法上都令人扼腕。如果當局要重建警民互信，那就應該做得更多，以真正專業的處理手法恢復信譽。

要重建警民互信，警方秉持專業、自我完善是必不可少的，但單靠警方本身卻並不足夠，而是要在警政改革上下苦功。目前香港設有監警會，可惜沒有主動調查權，形同「無牙老虎」。例如它因應警方執法問題而在今年5月發佈的調查報告，實際上就是在欠缺調查權之下直接採納警方說法，以致報告公信力成疑。

提升執法專業水準

值得留意的是，香港歷史上有頗許多現在看來非常有效的制度建設。例如在1974年，港英政府為處理警隊內部的貪腐問題，建立具法定調查權力的廉政公署。經過努力，香港成為全球知名的清廉城市，而原先污煙瘴氣的警隊也成為後來的傑出紀律部隊，受到市民的信服。港府何不效法廉署經驗，建立獨立的監警機構，為重建警隊作出努力？即使不另立機構，在監警會內成立涉及刑事案的獨立調查小組，賦予法定權力，亦未嘗不可。

因為「七二一」和反修例運動，許多市民與警方結下樑子，甚至有不少人情緒化地主張「解散警隊」。這種偏激主張當然不可取，香港需要的是更專業的執法隊伍，令法治體系更健全。市民需要警方專業執法才可安身立命，而警方亦需市民支持才可有效執法，兩者相輔相成。如果港府希望香港重新出發，警政改革可以是一個切入點。希望將來人們在紀念「七二一」事件時，能夠看到它除了見證警民關係跌至低點，也能看到它是警民重建互信的新起點。