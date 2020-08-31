政府及社會應支持改革監警制度

去年8月31日，警方在港鐵太子站執法期間被指過度使用武力，包括向在場市民揮棍、噴胡椒噴霧，許多人想起當晚的事仍然難以釋懷。無可否認，「八三一」與「七二一」均是導致警民關係惡化的重要原因，政府不應輕率處理，以為可以「讓時間丟淡一切」。對於警方執法問題，當局必須拿出前瞻性方案，推動警政改革，特別是成立具法定權力的獨立監警機構，以修補警民關係，甚至改善政府與市民的關係。

去年831當晚的一大爭議是警察有沒有打死人。從事後網絡輿論來看，不少人認定有人遇害，每月月底甚至有人在太子站附近擺設「祭壇」拜祭他們心中的遇害者。但就在「八三一」周年前夕，曾被指失蹤甚至死亡的「韓寶生」（真名為王茂俊）在網上澄清自己仍然在生，目前流亡英國。他承認當初一直低調行事不作澄清，是因為不想間接幫助警方確認身份，置自己於險地。王茂俊接受網媒訪問時坦言沒有看見打死人，並認為糾纏是否有人因831而死也可能對往生者不尊重。這事情或許顯示，衝突過了一年後，我們要更冷靜及務實地看待事情，找出問題的真正核心。

歸根結柢，「還有其他人失蹤」、「還有人被打死」之類的謠言之所以廣泛流傳，原因在於政府和社會之間、警隊和市民之間失卻信任。如此情況不應持續下去，因為一旦欠缺互信，政府的管治成本會增加，而警察也很難在沒有市民支持下有效維護治安。普及檢測計劃近日受到攻擊，便說明了政治爭拗很容易會牽涉其他層面的政策。

現行體制存弊端

《香港01》一直認為，現有體制已不足以回應社會訴求，因此必須改革。針對警政制度，「八三一」當晚的片段顯示警方有過度使用武力的嫌疑，但今年5月的監警會報告除了建議警方管理層作出「檢討」，幾乎沒有什麼亮點。這反映監警會一個長期為人詬病的問題——沒有法定調查權力，儼如無牙老虎。

另一方面，單憑警方內部調查也不見到有助重建警民互信。較早前，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱形容「七二一」當晚白衣人與乘客是「旗鼓相論」的說法，便招致輿論質疑。

既然現行體制存在弊端，負責任的方法是主動推行警政改革，事實上香港歷史不乏先例。上世紀70年代，警隊曾因貪污而身陷認受性危機，時任港督麥理浩便毅然成立廉政公署處理相關問題，結果不單警隊成功擺脫污名，香港亦成為廉潔城市。上述「故智」可堪仿效，只要港府願意成立具法定調查權力的獨立監警機構，公平公正地調查警隊的執法手法，相信可以重建警民關係。

早前「七二一」一周年時，我們已曾呼籲當局盡快開展警政改革。如今「八三一」一周年，政府不宜再拖，應該利用這個契機盡快推動改革。特首林鄭月娥應該明白，在反修例運動各爭議性事件的紀念日屯重兵防範示威者，畢竟只是治標，真正的治本之道在於拆解警民心結。事不宜遲，希望政府坐言起行。