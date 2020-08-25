【新冠肺炎】疫下開學不回校　可彈性開放助基層？

隨9月1日臨近，中小學的新生適應、銜接課程等已陸續開始。惟受新冠肺炎疫情影響，教育局早前已宣布全港學校面授課程及校內活停將會暫停，大部分學校只能繼續網上學習。暑假前的網上學習在暑假之後再續，缺乏電子設備的基層學生如何繼續學習，亦使不少基層家庭感到挑戰。

暑假前的網上學習在暑假之後再續，缺乏電子設備的基層學生如何繼續學習，亦使不少基層家庭感到挑戰。（資料圖片）

基層學生難如常上課

疫症之下本港首次「開學不返學」開始在即，或許過去半年有不少學生已經習慣網上上課。但對缺乏足夠學習資源的基層學生而言，要在半年之內追上器材所需其實甚為困難。加上疫症之下不少基層家長開工不足，甚或遭到解僱，未必有能力為子女開學添置電腦。欠缺政府支援的基層家庭，相信開學後仍難跟上網上學習進度。

學校改以網上授課，中小學校及幼稚園的應屆新生將被迫隔住屏幕適應新學校。新生們面對前所未見的上課模式、網上功課，學校亦須先行了解學生家中的電腦情況，才能決定網上教學是否合適。網上教學並不適合所有背景的學生，但若等到疫症結束才讓基層學生重新起步，學習的貧富差距將會因為疫情擴闊。教育局除了應資助基層家庭外，也可聯同衛生防護中心與學校研究局部開放學校的可能性，平衡防疫與學習所需，讓有需要的學生可以回校學習。

在疫情之下，普通如Wi-Fi、電腦都正逐步擴大學習間的貧富懸殊。（資料圖片）

局部開放支援基層

為讓有經濟需要的學生可以使用學校資源學習，教育局可與學校研究有限度開放學校予基層學生使用。例如可限定在校學生人數，或讓學生事先以預約形式申請到校，以較低的師生比例輔助學生學習。至於基層學生較多的學校，則可考慮以分批形式進入學校上課，或在學生自願情況下，亦可研究容許學生在參與檢測後的一段時間內回校上學，讓基層學生不會因為家中電腦硬件不足而無法如常學習。

不少基層學生在過去半年受到器材不足困擾，早前更有調查發現基層學生因為家庭無法負擔，被迫放棄完成網上功課。學生因為貧窮而白白失去學習機會，這非社會樂見。教育本應以打破階級階級藩籬為目標，但在疫情之下，普通如Wi-Fi、電腦都正逐步擴大學習間的貧富懸殊。如何避免基層學生因為疫情而失去平等學習機會，亦待教育局與學界共同研究如何彈性應對。