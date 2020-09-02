【新冠肺炎】港府應借數據精準紓困

新冠肺炎疫情下，本港7月的零售業總銷貨價值臨時估計為265億元，較去年同月下跌兩成多，惟超級市場貨品的銷貨價值卻不跌反升，走勢與珠寶首飾、電器、藥物及化妝品等消費品背馳。不過統計處的數字，除了反映政府的紓困措施不夠精準且未見成效，亦可視之為下一輪保就業計劃的參考。

據統計處周二（1日）公布的臨時統計數字，本港7月份的零售業銷貨額較去年同月下跌23.1%，而首七個月合計的臨時數字則大跌32.1%。在零售商主要類別的銷貨價值上，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、藥物及化妝品、鞋類、有關製品及其他衣物配件的跌幅均逾五成；而食品、酒類飲品及煙草、書報、文具及禮品、汽車及汽車零件等細項的跌幅，則錄得一成多至四成多不等。

雖然本港因疫情而百業蕭條，惟超級市場貨品的銷貨價值卻錄得26.5%的升幅，其中原因不難了解。過去半年本港經濟如履薄冰，失業率重回沙士時期，市民亦預期疫情不會在短期完結，故減少非必要的消費品和耐用品開支，積谷防飢，另加上限聚令、晚市堂食禁令和入境限制等防疫措施，使旅遊相關的零售業首當其衝。但既然政府早有數據，充份掌握各行各業的變化，為何其紓困措施仍不見有精準度可言？

新加坡可堪參考

一如上月中旬宣布第二輪保就業計劃時，政府明言規定兩大超市集團若要提出申請，須先附帶回饋市民的優惠。雖然這調整是因政府終於頓悟各行業的困境不同，但仍是拖泥帶水。一方面，市民在疫情期間多留家中用膳，超市生意暴增，即使企業不另聘人手應付需求，亦不見得有裁員壓力，令「保就業」的公帑未能用得其所；其次，即使勞工及福利局局長羅致光辯稱，政府根據補貼金額而選定兩大超市，亦解釋不了其他生意額上升的超市或便利店，為何沒有納入計劃裡。

反之，政府多年有恆常統計的習慣，不但是要了解過去社會的變化，更要以此作為施政的參考，預測未來發展，才能構想出更具效益的政策。在未來推出的新一輪保就業計劃中，港府或可參考新加坡政府的次輪就業支援計劃（JSS）。雖然兩者同是政府代表企業支付薪金，惟後者卻是按個別行業的衝擊，設立不同的支援比率，如建造、航空和旅遊業的薪金比例達五成，餐飲、運輸的資助比例為三成等。儘管這計劃執行上仍難言完美，行業分類亦或會出現歧義，但總算亦比「一刀切」而不問行業當前的盛衰來得合理。